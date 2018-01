Burgherren für ein Jahr? Das Jahr 2018 wird für die Stadt Hohnstein ein ganz spannendes. Sie stellt sich einer völlig neuen Herausforderung.

zurück Bild 1 von 3 weiter Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) (rechts) übergibt den Generalschlüssel für die Burg Hohnstein an André Häntzschel. Der ist der Chef der neuen Betreibergesellschaft Burg Hohnstein. Der Bürgermeister dankte ihm dafür, dass er sich bereiterklärt hat, diese Herausforderung anzunehmen. Fotos: Dirk Zschiedrich (3) © Dirk Zschiedrich Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) (rechts) übergibt den Generalschlüssel für die Burg Hohnstein an André Häntzschel. Der ist der Chef der neuen Betreibergesellschaft Burg Hohnstein. Der Bürgermeister dankte ihm dafür, dass er sich bereiterklärt hat, diese Herausforderung anzunehmen. Fotos: Dirk Zschiedrich (3)

Marlies Ehrt aus Cunnersdorf ist eine der beiden Ehrenamtspreisträgerinnen. Die Cunnersdorferin war über 20 Jahre Stadträtin in Hohnstein und stellvertretende Bürgermeisterin. Doch nicht nur in dieser Zeit engagierte sie sich für die Großgemeinde. Sie ist nicht diejenige, die immer in den Vordergrund drängt. Sie überzeugt mit fundiertem Fachwissen und der ihr eigenen Diplomatie, Kenntnisse zu vermitteln.

Christine Hache aus Hohnstein erhielt den zweiten Ehrenamtspreis. Sie ist seit 1983 Kassenwart beim Hohnsteiner Sportverein. Sie behält seit 35 Jahren den Überblick über das Vereinsleben. Sie wacht über den Punktspielbetrieb, über die Nutzungspläne von Halle und Sportplatz und über den Nachwuchsfußball. Sie selbst ist Spielerin und auch Staffelleiterin des Frauenfußballs im Landkreis.

Hohnstein. Vor vier Jahren begrüßte Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) im Gewand eines Burgherren die Gäste zum Neujahrsempfang. Und André Häntzschel sorgte als Burgvogt mit seinem Ausspruch für Aufregung: „Wer sein Land will mit uns vermählen, kann auf eine Herrschaft mit Erfahrung zählen.“ Ob beide wohl damals schon daran gedacht haben, dass sie tatsächlich nur wenige Jahre später „Burgherren“ sein werden?

Den Neujahrsempfang 2018 nahm der Bürgermeister nun zum Anlass, André Häntzschel, dem Chef der Betreibergesellschaft, offiziell den Generalschlüssel für die Burg zu übergeben. Ein feierlicher Akt mit nachhaltiger Wirkung für die ganze Stadt. Denn in diesem Jahr muss es der Gesellschaft gelingen, die Burg in den schwarzen Zahlen zu halten. Eine gewaltige Last, die Hohnsteins Einwohner zu schultern haben. Dazu kommen aber auch all die anderen Aufgaben. Und schon 2017 habe gezeigt, wie schwierig es ist. „Man nimmt uns die Luft zum Atmen“, sagte Brade. Der Doppelhaushalt 2017/18 zeige die enge Finanzausstattung und der Nationalpark und das Landschaftsschutzgebiet nähmen der Stadt die Entwicklungsmöglichkeiten.

An die Regierung in Dresden gerichtet sagte er: „Ich hoffe, dass die Landesregierung die Zeichen der Zeit erkannt hat und die ländlichen Kommunen besser unterstützt.“ Unterstützungen sagte CDU-Landtagsabgeordnete Jens Michel bei der Burg Hohnstein schon mal zu. Der Freistaat werde Projekte der Burg unterstützen. Die müssten nun entwickelt werden. Allerdings zeigen sich schon bei den ersten Ideen Hürden für die Stadt. Mit Anspielung auf eben diese Ideen sagte er, dass er gern über die Hängebrücke gekommen wäre oder auch über den Klettergarten. Beides gibt es nicht, obwohl er beides für sinnvoll halte. Michel lobte die Hohnsteiner, die gezeigt hätten, wie wichtig ihnen die Burg ist.

Heiko Weigel, Beigeordneter des Landrates, konnte zum Neujahrsempfang berichten, dass der Landkreis kurz davor sei, das Eigentum der Burg in einer Hand zu vereinen. Der vom Landkreis beförderte Plan sehe vor, dass bis Juni die Machbarkeitsstudie vorliegt. Diese zeige unter anderem auf, welche Wege man gehen müsse, um die Zukunft der Burg langfristig zu sichern. „Und wir gehen für die Burg jeden Weg. Denn auch für die Stadt wird es auf Dauer nicht machbar sein, die Zukunft langfristig zu sichern. Wir werden uns dazu starke Partner suchen und diese auch finden“, sagte Heiko Weigel.

In diesem Jahr ist es aber an Hohnstein, zu zeigen, was möglich ist. Und Geschäftsführer André Häntzschel ließ keinen Zweifel daran, dass man das auch tun werde. Er habe Respekt vor der Verantwortung, Respekt vor dem wirtschaftlichen Risiko. Einfacher sei der organisatorische Part um das gut durchorganisierte Team um Burgleiter Steffen Kunzelmann. „Für die Burg habe ich ein gutes Gefühl“, sagte Geschäftsführer André Häntzschel.

