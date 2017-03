Burggäste sind im Theater eine feste Größe Der Traditionsverein sorgt sich um die Zukunft der Burg Hohnstein. Deren Geschichte ist auch eng mit dem Puppenspiel verbunden.

Die Geschichte der Burg Hohnstein ist eng mit dem Puppenspiel verbunden. © Steffen Unger

Was wäre das Max-Jacob-Theater in Hohnstein oder auch das Puppenspielfest ohne Burg? Eine Frage, die sich die Mitglieder des Traditionsvereins Hohnsteiner Kasper derzeit stellen. Sie fürchten um die Puppenspieltraditionen und erinnern vor allem an die Traditionen des Handpuppenspiels auf der Burg Hohnstein. Ihrer Meinung nach müsse die Burg in öffentlicher Hand bleiben, um eben auch die Puppenspieltradition, für die die Stadt bekannt ist, weiter zu führen.

Heike Krause, die Vorsitzende des Vereins, erinnert in ihrer E-Mail an die SZ daran, dass die Entstehung Hohnsteins im 12. Jahrhundert mit der Errichtung der Burg seinen Anfang nahm. Ebenso begann 1926 auf der Burg auch die „Hohnsteiner Karriere“ der Puppenspieler um Max Jacob. „Sie spielten zur Eröffnung der Jugendburg vor Hunderten begeisterten Zuschauern, die stets wechselnd auf der Burg übernachteten. Es war das gute Zusammenspiel, heute würde man sagen „die Synergien, die ein erfolgreiches gemeinsames Miteinander beförderten“, sagt die Vorsitzende des Traditionsvereins Hohnsteiner Kasper. Die Burg habe kulturelle Unterhaltung für die Gäste geboten und die Puppenspieler um Max Jacob sowie die Schnitzer der Köpfe und die Puppenkostümschneider hatten ein festes Zuhause und auch Arbeitsräume. Sie hatten Zeit für mehr Kreativität und materielle Entfaltung. Kurz, ohne die Burg hätte es die Handpuppenbühne „Die Hohnsteiner“ nicht gegeben. Da sind die Vereinsmitglieder sicher. Nachdem die Puppenspieler 1933 aus der Burg ausziehen mussten, fanden sich viele Hohnsteiner Bürger, die ihre Puppenspielfamilie aufnahm und behalten wollten. Die Stadt baute ihnen das Kasperhaus und kurz darauf das Puppenspielhaus , eben das Max-Jacob-Theater.

Und Heike Krause erinnert daran, dass das Puppenspiel auf der Burg auch der Grundgedanke gewesen sei, 1986 in einem Puppenspielfest auf der Burg Hohnstein erstmalig wieder Puppenspieler gemeinsam spielen zu lassen. Es war der Beginn einer neuen Tradition. Bis heute. Denn in diesem Jahr findet das 32. Hohnsteiner Puppenspielfest statt – auf der Burg Hohnstein! In den drei Tagen können sich Burg- und Stadtbesucher ganz dem Zauber des Puppenspiels und Figurentheaters hingeben. „In unserem Max-Jacob-Theater können sie es sogar das ganze Jahr über. Hier werden den Besuchern, die auch Gäste der Burg sind, von Februar bis Dezember Vorstellungen mit Puppenspiel, Vorträge und Konzerte geboten“, sagt die Vereinsvorsitzende. Außerdem werden Puppenspieltradition und Burggeschichte während der sehr gut besuchten Führungen an den Kaspertagen verbunden. „Am Ende wird es die Burg sein, die das erfolgreiche Bestehen unseres Theaters und der Stadt mit bestimmt“, sagt Heike Krause.

