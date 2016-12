Burgerladen „Fettboy“ in der Neustadt eröffnet

Die Konkurrenz ist in der Neustadt bereits groß. Trotzdem hat an der Ecke Bautzner/Hoyerswerdaer Straße jetzt ein weiteres Lokal seine Türen geöffnet. Burger liegen im Trend: Erst vor Kurzem hatte auf der Kreuzstraße das „Grillkollektiv“ eröffnet. Besitzer Ralph Krause ist auch in der Neustadt kein Unbekannter, betreibt dort unter anderem das Café Blumenau. Und auch in der Neustadt eröffnete erst vor ein paar Wochen ein neues Burgerrestaurant. Das „Burgerheart“, das zu einer Systemgastronomie-Kette gehört, ist in die Räume des einstigen „Espitas“ an der Ecke Alaun-/Louisenstraße eingezogen. Der Vorbesitzer hatte das Haus wegen baulicher Mängel verlassen. Das neue Lokal wird vom einstigen Dresdner Partyveranstalter Christian von Canal betrieben. (SZ/sag)

zur Startseite