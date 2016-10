Burger statt Enchiladas

Die Neustadt bekommt noch ein Burger-Restaurant mehr. Am kommenden Sonnabend eröffnet an der Ecke Louisen-/Alaunstraße eine Filiale der Systemgastronomie-Kette Burgerheart. Bis vor Kurzem war in dem Eckhaus das mexikanische Restaurant Espitas untergebracht. Das hatte wegen Platzmangels geschlossen und bedient jetzt nur noch in Gruna Gäste. Trotzdem sollte es in der Neustadt eigentlich mexikanisch bleiben.

Der einstige Party-König Dresdens, Christian von Canal, hatte die Neueröffnung der zweiten Dresdner Enchilada-Filiale angekündigt. Ein Standort der mexikanischen Systemgastronomie-Kette hatte erst kürzlich auf der Wilsdruffer Straße eröffnet. Statt Enchiladas gibt es in der Louisenstraße nun aber künftig Burger. Die Filiale wird dennoch von Christian von Canal geleitet, der Hauseigentümer ist.

Für das in Würzburg gegründete Unternehmen ist es die erste Filiale in der sächsischen Landeshauptstadt, in Leipzig gibt es hingegen bereits einen Standort. (SZ/sag)

