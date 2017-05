Burger Solebier kommt aus 1 350 Metern Tiefe Das neue Gebräu aus dem Kurort soll einen unverwechselbaren Spreewald-Geschmack haben.

Amtsdirektorin Petra Krautz, Braukünstler Olaf Wirths (Mitte) und Wirtschaftsförderer Sven Tischer mit dem neuen Solebier „Burger Schatz“. © Beowulf Kayser

Ein neues Bier hat voriges Wochenende im Spreewaldkurort Burg den ersten regionalen Heimatmarkt dieses Jahres erobert. Das Besondere an dem ‚Burger Schatz‘ ist, dass dem Sud außer Hopfen, Malz und Hefe erstmals Wasser der einheimischen Solequelle aus einer Tiefe von 1 350 Metern zugesetzt wird“, sagt Braukünstler Olaf Wirths von dem vor zwei Jahren in Cottbus gegründeten „LaBieratorium“. „Für die vorher genau berechnete Solemenge waren verschiedene Mixturen erforderlich, um den passenden Bierstil herauszufinden“, erklärt der 47-jährige Biersommelier. Schließlich entschieden sich die Bierexperten für ein untergäriges Pils als köstliches Heilbier mit unverwechselbarem Spreewald-Geschmack. Rund 2 000 Liter wurden bis jetzt in einer Brauerei bei Bamberg gebraut. Den „Burger Schatz“ gibt es in 0,33-Liter-Flaschen und vom Fass. Händler und Gastronomen können das Solebier, das sich als Souvenir aus dem Spreewaldkurort empfiehlt, über den Wirtschaftsförderer aus Burg, Sven Tischer, ( 035603 68266) ordern. Außerdem ist es ab sofort im „Haus des Gastes“ in Burg und in der Bierbar am Cottbuser Altmarkt erhältlich.

zur Startseite