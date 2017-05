Burger-Pionier der Neustadt geschlossen

Daniel Jentschke vom Devil’s Kitchen wechselt vom Burger-Machen in den Hörsaal. © Sven Ellger

Nun sind die Tage vom Devil’s Kitchen doch schon gezählt. Eigentlich wollte Betreiber Daniel Jentschke erst Anfang Oktober den Tresen gegen den Hörsaal an der Technischen Universität Dresden tauschen. In diesem Wintersemester beginnt der 40-Jährige dort noch einmal mit einem Studium – danach will er Grundschülern Mathematik und Sachkunde beibringen. Doch jetzt ging alles viel schneller als gedacht. Für das Lokal auf der Alaunstraße 39 wurde bereits ein Nachmieter gefunden, das Devil‘s Kitchen ist nach elf Jahren seit dem Wochenende geschlossen.

Für Fans des Burger-Lokals gibt es keine guten Nachrichten: Zwar wollte Jentschke ursprünglich an einen Betreiber verkaufen, der das Konzept des Lokals übernimmt. Doch das ist nicht gelungen. Stattdessen soll es in der Neustadt bald syrische Küche geben. Wann das neue Restaurant eröffnet, ist allerdings noch unklar. (SZ/sag)

