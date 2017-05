Burger-King-Projekt offenbar gescheitert Mit ihrer Petition gegen Burger King sind die Anwohner gescheitert – trotzdem ist das diesmal kein Grund zum Ärgern.

Heiko Winkler steht mit Sabine und Thomas Knigge an deren Hoftor und schaut im Dezember noch mit Sorge auf die gegenüberliegende Grünfläche. Hier, direkt an der Elsterwerdaer Straße sollen ein Burger King und eine Tankstelle gebaut werden. Doch aus den Plänen wird nichts – aber nicht wegen der Anwohner. © Anne Hübschmann/Archiv

Es schaut nach außen so aus, als hätten sich ein paar Bürger durchgesetzt, die ordentlich Rabatz gemacht haben. Denn aus den Plänen für einen Burger King an der Elsterwerdaer Straße neben Tools scheint wohl nichts zu werden. Jetzt haben die Anwohner eine Petition in den Stadtrat eingebracht, die den Verkauf an die Wässa-Evergreen Tankstellengesellschaft mbH stoppen soll. Die wollte hier einen Burger King und eine Jet-Tankstelle auf das Eckgrundstück gegenüber vom Autohaus Winkler bringen. Die Anwohner waren entsetzt und mobilisierten andere: 508 Unterschriften kamen gegen diese Pläne zusammen. In einer Petition forderten die Bürger nun, den Verkauf der gewerblichen Baufläche an diesen Investor zu stoppen, weil man mit dieser Ansiedlung in Wohnnähe nicht einverstanden ist.

Diskussion um Fördergelder

Die Verwaltung hat aus diesem Schriftstück drei Beschlusspunkte gemacht und den Stadträten zur Entscheidung vorgelegt. Erstens, der Stadtrat entscheidet selbst über die Angelegenheit und überlässt sie nicht dem Verwaltungsausschuss, was möglich gewesen wäre. Zweitens, der Stadtrat nimmt die Petition zur Kenntnis und drittens, die Stadt hält am Verkauf der Fläche an den Investor fest und gibt den Bürgern eine ablehnende Antwort auf ihre Petition. Diesen letzten Punkt wollte die Fraktion Die Linke gern herausnehmen und extra neu verhandeln – aber die Mehrheit der Stadträte ließ da nicht mit sich reden, und so wurden alle drei Punkte mehrheitlich beschlossen. Winklers und Knigges bekommen also in den nächsten Tagen per Post eine negative Antwort. Allerdings dürfte sie das wenig stören, denn mit ihrem Anliegen setzen sie sich dennoch durch. Wie kommt das?

Offensichtlich sind zwei Dinge passiert: Zum einen ist Burger King nach internen SZ-Informationen abgesprungen, weil die Konkurrenz zu den umliegenden Filialen nach etlichen Einwänden nun doch als zu groß eingeschätzt wird. Zu anderen hat sich im Rathaus selbst die Meinung relativiert. Denn es wollte so einigen nicht in den Kopf, dass die Stadt für einen Burger King in Kauf nehmen soll, 230 000 Euro Fördergelder an den Freistaat Sachsen zurückzuzahlen, nur weil die Fördermittelfrist für die Rekultivierung der Papierfabrikfläche noch nicht abgelaufen ist. In nur vier Jahren hätte Großenhain jede Möglichkeit – frei von Auflagen – agieren zu können. Dieser Haken an der Sache wurde zu einem Zeitpunkt bekannt, als die Stadträte gerade heftig über höhere Elternbeiträge in den Großenhainer Kindertagesstätten diskutierten. Gut 90 000 Euro wollte die Stadt mehr von Großenhains Eltern haben, um die steigenden Kosten zu begleichen. Die Stadträte hatten das abgelehnt und die Kämmerin musste daraufhin das Geld aus dem eigenen Haushalt zusammensparen. In dieser Situation sollte die Stadt über 230000 Euro ohne Not weggeben? Das sorgte offenbar auch im Rathaus für Diskussionen.

In vier Jahren neue Suche?

Am 14. Juni werden sich die Stadträte in der Sitzung im Zabeltitzer Palais deshalb unabhängig von jeglichem Bürgerprotest noch einmal mit der ganzen Sache befassen. Es ist nicht allzu kühn zu vermuten, dass der Verkauf auf Eis gelegt wird. Ob die Stadt in vier Jahren eine neue Option des Interessenten Wässa-Evergreen Tankstellengesellschaft mbH auf den Tisch bekommt oder sich gänzlich nach einer neuen Nutzung für das der Stadt zugewandte Eckgrundstück umsehen muss – das bleibt abzuwarten. Helmut Brunhuber, Betreiber der Thiendorfer Burger-King-Filiale, geht jedenfalls nicht davon aus, dass der sich rasant entwickelnde Fast-food-Markt in vier Jahren noch derselbe ist. Burger in Großenhain – das scheint damit gegessen.

