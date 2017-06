Burger King kommt Die Fast-Food-Kette will auf der Saschowawiese Weißwasser bauen. Die erste Hürde hat das Vorhaben am Dienstagabend genommen.

Mit Blick auf das Hotel Kristall: Die Fast-Food-Kette Burger King will auf der Weißwasseraner Saschowawiese ein Schnellrestaurant eröffnen. © Foto/Montage: Joachim Rehle

Burger, Pommes, Milchshakes: Die Weißwasseraner brauchen nicht länger auf schnelles Essen ohne Besteck zu verzichten. Eine Fast-Food-Kette beabsichtigt, ein Restaurant im City-Center-Saschowawiese zu errichten. Fast Food heißt übersetzt etwa „schnelles Essen“. Schnell wird es mit dem geplanten Restaurant allerdings nicht gehen. Zuvor muss der gültige Bebauungsplan geändert werden. Dafür gab es in der Stadtratssitzung am Dienstagabend grünes Licht.

Geplant ist der Neubau im Westen des Areals, im Bereich der Grundstücksgrenze zur Glasfabrik Stölzle. Neben den obligatorischen Sitzplätzen im Restaurant wird es zusätzlich einen sogenannten Drive-In geben, also die Möglichkeit, mit dem Auto an einem Schalter Essen zum Mitnehmen zu bestellen. In der Filiale der Bäckerei Dreißig in der Muskauer Straße ist das bereits seit einigen Jahren möglich.

Allerdings sieht der Bebauungsplan Parkplätze an der westlichen Grundstücksgrenze vor. Deshalb ist die nun beschlossene Änderung notwendig. Aber auch danach werden ausreichend Parkplätze für das Einkaufszentrum vorhanden sein. Das hat die zuständige Managementgesellschaft CCW-City Forum Weißwasser nach eigenen Angaben vorab geprüft.

Dass Burger King mit Weißwasser plant, ist keine wirkliche Überraschung. Schon vor einigen Wochen hatte ein entsprechendes Gerücht die Runde gemacht. Auch der Standort Saschowawiese wurde damals genannt. Aber Center-Manager Hans Bär hielt sich bedeckt. „Alles, was man dazu sagen könnte, wäre falsch.“ Mehr ließ er sich nicht entlocken. In einem Schreiben vom 17. Mai hat er dann den Antrag auf Änderung des Bebauungsplans offiziell eingereicht. Darin ist allerdings nur von einem Schnellrestaurant die Rede. Dass es sich tatsächlich um Burger King handelt, bestätigte er am Dienstag telefonisch.

„Wir hoffen auf ein verkürztes Verfahren“, so Bär. Damit könnten die Planungen im September zur Genehmigung bei der Stadt und im Dezember beim Landkreis eingereicht werden. Was die „Nachbarn“ zu dem Vorhaben sagen, wird zuvor im Herbst abgefragt. Dann startet das Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Schon im Vorfeld der gestrigen Abstimmung wurden Stimmen laut, die den Plänen kritisch gegenüber stehen: Fast Food hat nicht den besten Ruf. Geht alles glatt wird das Vorhaben laut Bär im Frühjahr im Amtsblatt veröffentlicht. Baustart soll im März oder April 2018 sein. Bei einer Bauzeit von zwölf Wochen gehen die ersten Burger auf der Saschowawiese frühestens im nächsten Sommer über die Theke.

Die CCW-City Forum Weißwasser GmbH wird das gesamte Verfahren begleiten, obwohl sich die Eigentumsrechte inzwischen geändert haben. In der vergangenen Woche hatte die LCE Deutschland Fünf GmbH den Eigentümerwechsel bekanntgegeben. Der Wechsel ist laut Auskunft von Arno Wels, dem zuständigen neuen Manager, bereits wirksam.

Betrieben wird das Schnellrestaurant von der Burger King Deutschland GmbH. Die Gesellschaft hält die Rechte an der Marke für den deutschen Markt und betreibt rund 70 Schnellrestaurants bundesweit – laut eigenen Angaben bisher nicht in Sachsen. Hinter der Gesellschaft steht die Hannoveraner Baum-Unternehmensgruppe mit insgesamt 2000 Mitarbeitern.

