Burger für die Saschowawiese

Ja oder nein? Kommt Burger King oder kommt der König nicht? Hans Bär muss es wissen. Er handelt als Manager des Einkaufszentrums die Verträge mit den Geschäftsinhabern aus. Aber er hält sich bedeckt. „Alles, was man dazu sagen könnte, wäre falsch. Wir werden auf die Medien zukommen.“ Den Zusatz: Wann es soweit ist, verkneift er sich. Das wäre schon zu viel verraten. Und dennoch klingt das verdammt danach, dass an dem Gerücht, das nicht nur im Internet herumgeistert, einiges dran ist. Fortsetzung folgt.

Geht: MFO Matratzen in finanzieller Schieflage – Ende Juli ist Schluss

Die Kette bietet derzeit Sonderangebote zum Alles-muss-raus-Preis. Hintergrund: MFO Matratzen ist insolvent. Nicht nur in Weißwasser, bundesweit. Derzeit sei der zuständige Insolvenzverwalter dabei, die Weichen für einen Neuanfang zu stellen, sagt Hans Bär. Ein Investor macht’s möglich. „Einige Standorte werden schließen müssen, für andere wird es weitergehen. In Weißwasser ist Ende Juli definitiv Schluss. Der Pachtvertrag wurde nicht verlängert. Wirklich lange konnte sich das Matratzen-Outlet nicht auf der Saschowawiese halten. Das Geschäft war 2012 in das ehemalige Postfinanzcenter gleich gegenüber der Glasfabrik Stölzle gezogen. Mit einem Nachfolger sei man im Gespräch, so Bär. Wer das wohl sein könnte?