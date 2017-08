Burger Bismarckturm wird 100 Jahre alt Der Spreewaldkurort feiert am Wochenende mit einer großen Geburtstagsfete Jubiläum.

Das Bauwerk ist ein belibetes Ausflugsziel für Einheimische und für Touristen. Das gilt auch bei Wind und Wetter. © Kayser

Immer zu Pfingsten schwingt der legendäre Wendenkönig („Serbski kral“) mit Wassermann, Mittagsfrau und Lutki sein Zepter am Burger Bismarckturm. Im Oktober laden die „runden Dinger“ in der zauberhaften Naturkulisse zur „Nacht der Kürbisgeister“ ein. Jedes Jahr zieht es immer mehr als 30 000 Besucher und Touristen bei Wind und Wetter an das 27 Meter hohe Wahrzeichen im Spreewaldkurort. „Am Sonnabend und Sonntag steht nun ein ganz besonderes Jubiläum auf dem Programm“, sagt die Burger Amtssprecherin Kerstin Möbes der SZ. Der am 2. September 1917 auf der eiszeitlichen Burganlage des Schlossberges eingeweihte Turm aus 1,5 Millionen roten Klinkersteinen wird 100 Jahre alt. Das ist nicht nur der Anlass für einen geschichtlichen Rückblick, sondern auch für eine große Geburtstagsfete rund um das imposante Bauwerk.

„Eigentlich sollte der zu Ehren des 1898 verstorbenen Reichskanzlers Otto von Bismarck errichtete Turm bereits zu dessen 100. Geburtstag am 1. April 1915 eingeweiht werden“, erzählt die Amtssprecherin. Doch der Erste Weltkrieg verhinderte das Vorhaben zunächst. Erst zwei Jahre später wurde das ausschließlich aus Spenden von rund 70 000 DM errichtete Bauwerk übergeben. 26 Stufen führen bis zur ersten Plattform und 70 weitere zur zweiten. Wer mutig ist, gelangt über eine schmale Wendeltreppe bis hinauf zum achteckigen Turm. „Bei gutem Wetter und klarer Sicht hat man einen herrlichen Rundblick über den Spreewald bis in die sächsische Oberlausitz“, erklärte Möbes.

Am Wochenende soll nun mit einem Familienfest an die Gründer und Bewahrer erinnert werden. Auf dem Programm steht die feierliche Enthüllung der neuen Bismarckbüste. Sie wurde in der Kunstgießerei Lauchhammer in Eisen gegossen und ersetzt das nach dem Zweiten Weltkrieg verschwundene Monument. Zum Programm mit Turmführungen, einer Fotoausstellung, Turmblasen sowie Musik und Unterhaltung mit den „Fröhlichen Hechten“, der Tanzgruppe „The Peeptoes“, Schlagersängerin Kathrin Jantke und den „Saspower Dixieland Stompers“ gibt es noch eine ganz besondere Delikatesse – den Bismarckturm als Klemmkuchen. Die 20 mal 30 Zentimeter große Backform dazu hat der bekannte Lausitzer Schmied Erhard Merkel aus Friedrichshain bei Döbern geschmiedet und erstmals beim Spreewälder Handwerker und Bauernmarkt in Burg vorgestellt.

2. und 3. September, ab 10 bzw. 11 Uhr

