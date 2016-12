Burgbergaufzug wieder kaputt Probleme mit den Lagern setzen den Lift außer Gefecht – aber bis Weihnachten soll er wieder funktionieren.

Seit Mittwochmorgen steht der Schrägaufzug vom Parkhaus am Meisatal hinauf zum Burgberg still. © SZ-Archiv/Andreas Weihs

Seit Mittwochmorgen steht der Schrägaufzug vom Parkhaus am Meisatal hinauf zum Burgberg still. Auf einem Schild wird mitteilt: „Aufzug außer Betrieb. Wir prüfen die Anlage.“

Es habe ein Gespräch mit der Aufzugsfirma Hütter und dem Leiter der Städtischen Dienste Karl-Heinz Gräfe gegeben. „Die Lager des Aufzugs sind verschlissen, es sind aber schon neue bestellt“, erklärte Stadtsprecher Philipp Maurer auf SZ-Nachfrage. Die neuen Lager sollen in der nächsten Woche eintreffen und dann eingebaut werden. Nach Auskunft des Stadtsprechers werde dies zwei, drei Tage in Anspruch nehmen, sodass der Burgbergaufzug – so es keine Verzögerungen gibt – in der Woche ab 19. Dezember, „also noch vor Weihnachten“, wieder in Betrieb gehen kann.

Damit dementierte Maurer anderslautenden Medienberichte, nach denen der Burgbergaufzug über Weihnachten und bis zum kommenden Jahr außer Betrieb sein soll. (SZ)

