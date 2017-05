Burgberg jetzt mit Lutherstein Einige Zschaitzer haben sich für die Einrichtung des Denkmals starkgemacht.

Vor die Lutherlinde auf dem Burgberg ist jetzt ein Lutherstein gesetzt worden. Christian Leopold (von links), Hans-Jürgen Gühne, Dietmar Runge, Klaus Winkler, Harald Beil und Dietmar Dugas haben das Projekt geplant und umgesetzt. © Dietmar Thomas

Sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Dietmar Runge und seine Gefährten vom Zschaitzer Freundeskreis haben die Errichtung eines Luthersteins am Burgberg in Zschaitz initiiert. „500 Jahre Reformation wollten wir zum Anlass nehmen, ein weiteres Denkmal zu errichten. Der Standort an der vor sieben Jahren gesetzten Lutherlinde erschien uns ideal“, so Dietmar Runge.

Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) findet es gut, wenn sich die Anwohner auf diese Art und Weise engagieren. „Der Burgberg ist ein Flächendenkmal, dort kreuzen sich Radwege, er ist Bestandteil unseres Trimm-Dich-Pfades. Da passt ein solcher Gedenkstein gut ins Bild“, sagte Barkawitz.

Der Stein besteht aus nordischem Granit und wurde in der Eiszeit abgelagert, hat Dietmar Runge herausgefunden. „Der Gedenkstein wurde auf ein Fundament gesetzt und mit diesem verankert“, so Runge. Die Kosten für die Umsetzung des Projektes haben die Männer vom Zschaitzer Freundeskreis übernommen, die sich auch um die Pflege des Denkmals kümmern werden. „Unterstützung haben wir dabei vom Bauhof der Gemeinde und von der Firma Liefold erhalten“, sagte Runge.

