Burgaufzug steht schon wieder Grund des Stillstandes ist eine defekte Tür an der oberen Station des Aufzuges. Es ist bereits die dritte Panne in diesem Jahr.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Aufzug am Burgberg steht schon wieder still. © Archiv/Andreas Weihs Der Aufzug am Burgberg steht schon wieder still.

Dieses Foto vom Aufzug hat Stadtrat Jörg Schlechte (CDU) auf Facebook gepostet.

Der Panorama-Schrägaufzug von der Meisastraße hinauf zum Burgberg steht seit Freitagvormittag. „Ja, er steht. Die Monteure sind da“, erklärte Karl-Heinz Gräfe, der Leiter der Städtischen Dienste auf SZ-Anfrage. Grund des Stillstandes ist eine defekte Tür an der oberen Station des Aufzuges. „Es ist die gleiche Ursache, wie beim letzten Mal“, so Gräfe. Nach SZ-Informationen konnten die Insassen eines Reisebusses denn Aufzug nicht nutzen.

Es ist bereits die dritte Panne in diesem Jahr. Am 1. Januar war die Notrufanlage ausgefallen, und am 5. Januar war die innere Türsteuerung ausgefallen. Erst in dieser Woche war eine umfangreiche Wartung des Lifts durchgeführt worden.

Seit diesem Jahr ist die Stadt Meißen für die Wartung des Aufzuges verantwortlich, nachdem die verlängerte Herstellergarantie zum Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen war. (SZ/ul)

zur Startseite