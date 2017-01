Burgaufzug schon wieder kaputt Am Donnerstag stand der Lift erneut still. Diesmal war ein elektronisches Bauteil schuld.

Seinen Geist aufgegeben hat ein Bauteil – der Lift am Burgberg steht seit Donnerstagnachmittag wieder. © Claudia Hübschmann

Am Donnerstag ging wieder einmal nichts beim Panoramaaufzug auf den Burgberg: „Die Monteure arbeiten seit 11.30 Uhr“, erklärte Karl-Heinz Gräfe, der Leiter Städtische Dienste. Ursache war nach seiner Auskunft ein elektronisches Bauteil in der Türsteuerung an der oberen Tür, weshalb der Aufzug auch oben am Burgberg stand. „Es gab keine Panne, sondern das Bauteil, das fünfeinhalb Jahre funktioniert hat, hat den Geist aufgegeben.“ Karl-Heinz Gräfe erklärte am Donnerstagnachmittag, dass er davon ausgehe, dass der Aufzug am Freitag wieder funktioniere. Der Schaden für die Besucher der Albrechtsburg sei vergleichsweise gering gewesen, habe es doch nur zwei Anfragen zur Fahrt auf den Burgberg gegeben, „Albrechtsburg und Dom sind ja ohnehin geschlossen“.

Die Reparaturarbeiten wurden von der Dresdner Firma FB-Aufzüge ausgeführt, mit der die Stadt einen seit diesem Jahr gültigen Vollwartungsvertrag abgeschlossen hat. Die Gewährleistung der Herstellerfirma Hütter war am 31. Dezember vergangenen Jahres ausgelaufen.

zur Startseite