Burg Stolpen wird zur Bühne Wer noch Karten für Veranstaltungen auf der Burg Stolpen ergattern will, sollte sich beeilen.

Auch dieses Jahr hat die Burg Stolpen wieder viele Veranstaltungen zu bieten. © Steffen Unger

Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen auf Burg Stolpen hat begonnen. Ein bunter Mix aus Angeboten wird in diesem Jahr wieder sein Publikum finden. Allerdings sind die ersten Veranstaltungen, meist schon Burg-Klassiker, bereits ausverkauft. Das Team der Feste konnte darüber hinaus aber noch viele weitere bekannte Künstler für Veranstaltungen buchen. Ein Blick auf die Homepage der Burg lohnt also. Wer jetzt noch Karten für den einen oder anderen Auftritt ergattern will, sollte schnell sein. Neben den Veranstaltungen gibt es auch das ganze Jahr über Ausstellungen und Sonderführungen, natürlich auch mit einem Wiedersehen bekannter Personen aus der Burggeschichte. (SZ/aw)

