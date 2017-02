Burg Stolpen startet Kartenverkauf Wer diese Jahr auf der Burg Stolpen eine Veranstaltung besuchen will, sollte sich sputen. Ab Sonnabend gibt es Karten.

Stolpen. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen 2017 auf der Burg Stolpen beginnt am Sonnabend, dem 4. Februar. Punkt 9 Uhr öffnet sich die Burgkasse. Erfahrungsgemäß versammeln sich da schon immer am frühen Morgen recht viele Interessenten, um die Karten für die begehrtesten Veranstaltungen zu kaufen. Wer es bis dahin nicht schafft, kann dann ab Sonntag, dem 5. Februar, die Karten auch online bestellen. Dem Team der Burg Stolpen ist es wieder gelungen, eine illustre Schar an Gästen für einen Auftritt vor der imposanten Kulisse zu buchen, hießt es.

Darunter sind unter anderem wieder Tom Pauls zum 20. Burgtheaterfest, Ulknudel Tatjana Meißner, City-Rocklegende Toni Krahl, Tatortkommissar Wolfgang Winkler und viele andere. (SZ/aw)

Bestellungen werden telefonisch unter 035973 23410 sowie online unter entgegengenommen.

