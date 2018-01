Burg Mildenstein kann weiter strahlen Für die zwölf Monate haben sich bislang acht Lichtpaten gefunden. Zwei werden noch für die günstigen Sommermonate gesucht. Im Winter ist es etwas teurer. Auch da sind noch zwei Monate frei.

Leisnig. Das Arbeitjahr 2018 hat für die Verwaltungsleiterin der Burg Mildenstein gut angefangen. Christel Pollrich hat bereits acht von notwendigen zwölf Lichtpaten zusammen. Mit deren Unterstützung erst ist es möglich, die Burg als „Machtsymbol“, wie sie für Werbezwecke gern bezeichnet wird, in den Abend- und Nachtstunden umfangreich anzustrahlen und somit opulent erscheinen zu lassen.

Wie in den vergangenen Jahren so haben sich auch für 2018 wieder mehrere Firmen bereiterklärt, Lichtpate zu sein. Das heißt, das Unternehmen überweist der Burg beziehungsweise der Schlösserverwaltung die Stromkosten für den ausgewählten Monat. Von Oktober bis März werden jeweils 179 Euro fällig, weil das Licht dann auch schon früher „angeknipst“ werden muss. Von April bis September ist die Beleuchtung günstiger. Dann kostet der Monat lediglich 96 Euro. Die Erfahrung der zurückliegenden Jahre hat gezeigt: „Damit kommen wir hin“, sagt Christel Pollrich.

Neben Unternehmen haben sich genauso wieder Privatleute bereiterklärt, den Beleuchtungsobolus zu übernehmen. In der Vergangenheit waren das manchmal Familien, die in und um Fischendorf wohnen und von dem beleuchteten Anblick der Burg somit jeden Abend „profitieren“. Ab und an war das abendliche Licht für Mildenstein ein Geburtstagsgeschenk – 2017 zum Beispiel für Tino Stephan zum 40. Manchmal wollten die Sponsoren aber auch unerwähnt bleiben. Das hat die Verwaltungsleiterin natürlich respektiert.

Firmen, Vereine und Private helfen

Sind alle Lichtpaten für das aktuelle Jahr zusammen – und haben ihren Obolus entrichtet –, dann dankt die Burg ihnen auch, indem sie die Paten auf ihrer Internetseite benennt. Zu Unternehmen und Vereinen gibt es einen Link, damit sich Interessierte weiterhin informieren können. Schon im Spätsommer 2017 waren sich die Mitglieder des Gewerbe- und Verkehrsvereins darüber einig geworden, wieder Lichtpate zu sein. Daraufhin hatte Schatzmeister Ronny Naumann das Beleuchtungsgeld bei der Budgetplanung 2018 reserviert.

Neben größeren Unternehmen gibt es durchaus auch kleine, die sich als Lichtpate mit der Stadt Leisnig verbunden fühlen und die Burg beleuchten. Nach einer Pause im vergangenen Jahr ist jetzt Uwe Reichel wieder dabei, der in der Mittelgasse einen Handwerksbetrieb für Alternative Energien und Solaranlagen betreibt. „Ich will damit zeigen, dass es auch kleine Handwerksbetriebe gibt, die auf diesem Weg etwas für Leisnig tun“, sagt Reichel. Er hatte schon 2015 und 2016 Geld für die Beleuchtung von Mildenstein dazugegeben.

Mittlerweile scheint das Projekt Lichtpate so etwas wie ein Selbstläufer geworden zu sein. Denn wie Christel Pollrich bestätigt, melden sich die Spendewilligen inzwischen überwiegend selbst bei ihr. Das war nicht immer so. In einem Jahr blieben mehrere Monate frei, sodass die Burgverwaltung überlegte, dann auch die Beleuchtung abzustellen. Passieren musste das zumindest über einen längeren Zeitraum nicht, weil sich immer noch Paten gefunden hatten. Der September 2016 war beispielsweise so ein kritischer Monat. Damals blieb das Licht ein paar Tage aus – bis der Gewerbeverein kurzfristig einsprang und sich danach auch gleich noch für die Folgemonate Stromgeldgeber fanden.

Lichtpaten gibt’s seit 2012

Seit 2012 sucht und findet die Burgmannschaft Spender für die abendliche Beleuchtung der Anlage. Seitdem kommt auch energiesparende Lichttechnik zum Einsatz. Aus Kostengründen hatte der damalige Burgchef Peter Knierriem angekündigt, die Anlage nur noch zu beleuchten, wenn das Geld dafür nicht aus dem knapp bemessenen Burghaushalt kommen muss. Eine Zeit lang wurde die Anlage dann auch nur zu besonderen Gelegenheiten angestrahlt und lag manche Nacht im Dunkeln. Das blieb nicht lange unbemerkt und führte sogar zu einiger Diskussion im Stadtrat. Denn fürs Image der Stadt sei es keinesfalls ein Aushängeschild, wenn die Burg unbeleuchtet bleibt, so die damalige Meinung vieler Stadträte.

