Burg Mildenstein besser ausgeschildert Nicht alle Besucher finden das ehemalige Schloss auf Anhieb. Unter anderem, weil es den Ort Mildenstein nicht gibt.

Mithilfe neuer Hinweisschilder sollen Auswärtige die Burg Mildenstein noch schneller finden. © D. Thomas

Obwohl Einheimische nicht auf eine Ausschilderung zur Burg Mildenstein achten müssen, dürfte es hauptsächlich ihnen aufgefallen sein: An mehreren Stellen in der Region sind neue Hinweisschilder auf das Ausflugsziel aufgestellt worden. Sie sehen etwas anders aus als einige der schon vorhandenen. Das Ziel steht nach wie vor auf einer braunen Tafel. Je nach Standort ist allerdings noch vermerkt, dass es „via Hartha“, also über Hartha, geht. An der B 175 wiederum gibt es den Zusatzhinweis, dass sich die Besucher nach Leisnig orientieren müssen. Auch an der B 169 sind an mehreren Abzweigen solche Schilder zu finden.

Die Mitarbeiter der Burg Mildenstein finden durchaus, dass die neuen Hinweise ihre Berechtigung haben. An den Autobahnabfahrten habe es schon länger Schilder gegeben. Aber die Ausschilderung an den Landstraßen drumherum sei ein Schwachpunkt gewesen, sagen Sabine Rötzsch, die auf Mildenstein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, und Jörg Nollau, der Technische Leiter. Er hat sich um alles gekümmert, was mit den zusätzlichen Hinweisen im Zusammenhang steht.

„Es gibt durchaus Gäste, die uns länger gesucht haben“, erzählt Sabine Rötzsch. Das hänge damit zusammen, dass Mildenstein kein Städtename sei, wie manche Kraftfahrer vermuten und den dann auch ins Navigationssystem eingeben. Burg Kriebstein, übrigens in Hartha schon länger ausgeschildert, ist da möglicherweise schneller zu finden, weil Kriebstein eben auch die Ortsbezeichnung ist.

An den Kassen der Einrichtungen wird ein Teil der Besucher – Zehntausende kommen jedes Jahr nach Leisnig und Kriebstein – gefragt, wo sie herkommen. Das ist wichtig für die Reichweite, die die Burgen mit ihrer Werbung erzielen. Manche erzählen dabei auch, wie sie angereist sind und ob sie dabei oder mit dem Parken Probleme hatten.

Dass die zusätzlichen Hinweise gerade zum Ende der „alten“ Besuchersaison aufgestellt worden sind, hat sich einfach so ergeben. Laut Jörg Nollau ist doch eine gewisse Vorbereitungszeit notwendig gewesen und die Zeit über den Sommer dafür genutzt worden, Absprachen mit verschiedenen Ämtern wie dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr zu führen. Überall bedürfe es Genehmigungen. Manchmal seien auch Änderungen bezüglich des geplanten Standortes des Schildes nötig gewesen.

Schon im Februar werden Mildenstein-Besucher wieder nach Ausschilderungen Ausschau halten. Dann gibt es Angebote für Ferienkinder auf der Burg. Regulär geöffnet hat das Museum wieder ab April.

