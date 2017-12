Burg ist wieder in festen Händen Die neue Betriebsgesellschaft Hohnsteins darf am 1. Januar starten. Sie tut das mit einem Hilferuf.

Für die Burg Hohnstein beginnt am 1. Januar eine neue Ära. Sie bekommt neue Burgherren. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Die Übernahme der Burg Hohnstein durch eine neue Betreibergesellschaft geht in die heiße Phase. So wurde der Rückkauf des Erbbaurechtsvertrages durch den Landkreis für das Haus 1 am 11. Dezember vollzogen. Am 21. Dezember war der Insolvenzverwalter vor Ort, informiert Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Es fand eine Begehung auf der Burg zur Rückgabe vom Insolvenzverwalter an den Landkreis und dann zur Übergabe vom Landkreis an die Stadt statt. Der Kaufvertrag für das Inventar und die Ausstattung zwischen der Betriebsgesellschaft und dem Insolvenzverwalter wurde unterschrieben. Damit dürften alle notwendigen Verträge abgeschlossen sein. Außerdem werden derzeit die Übernahmemitteilungen an die Mitarbeiter erstellt, damit die Burgbesatzung ab dem 1. Januar unter neuer Regie auch arbeitsfähig ist. Darüber hinaus wendet sich die neue Gesellschaft mit Geschäftsführer André Häntzschel mit einem Hilferuf an die Einwohner. „Wir möchten in den Wintermonaten die Herbergszimmer renovieren. Wer kann helfen und uns mit ein paar Stunden einfacher handwerklicher Tätigkeit unterstützen?“, fragt der Geschäftsführer. Er hofft auf viele Unterstützer. Wer helfen möchte, kann sich auf der Burg oder im Gästeamt melden. Außerdem werden schon Buchungen für Firmen- oder Familienfeiern oder Ähnliches entgegengenommen. Möglichkeiten gibt es einige. Ob in der Amtsstube, im Burgkeller, auf dem Saal oder im Festzelt im Burggarten, überall kann gefeiert werden. (SZ/aw)

