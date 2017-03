Burg Hohnstein als Sitz des Nationalparks? Kletterlegende Bernd Arnold bringt einen Vorschlag, wie die Burg künftig in öffentlicher Hand bleibt. Ob das so gelingt?

Bernd Arnold hat seine ganz eigene Vorstellung davon, als was die Burg Hohnstein in Zukunft genutzt werden sollte. © Archivfoto/Dirk Zschiedrich

Mit der Diskussion um die Zukunft der Burg Hohnstein werden Ideen laut, wie und vor allem von wem die Burg künftig genutzt werden könnte. Kletterlegende Bernd Arnold greift einen Gedanken auf, der kurz nach der Wende auf dem Tisch lag. Seiner Meinung nach könnte die Nationalparkverwaltung in die Burg Hohnstein einziehen. „Durchaus eine Möglichkeit, das Objekt als Gesamtheit Burg, Verwaltung, Beherbergung, Museum, Gastronomie, Kultur und Klettersport dem touristischen Bedarf zu erhalten.“

Für ihn wäre die Übernahme der Burg durch die Tourismus GmbH eine kurzfristige und notwendige „Feuerwehraktion“. Doch auch er fragt sich: Was folgt in den nächsten Jahrzehnten? Vor allem sei Geld von staatlicher Seite gefragt, sagt er. Gemeinsam mit seiner Frau Christine betreibt er unter anderem auch in Hohnstein ein Klettersportgeschäft, bietet Kurse und Ähnliches an. Sollte die Burg im November 2017 den Betrieb einstellen, wäre das ein Todesurteil für das touristische und kulturelle Geschehen in der Stadt Hohnstein und der Region. „Eigentlich für jeden normal denkenden Menschen unvorstellbar“, sagt Bernd Arnold. Ein solider Tourismus funktioniere nur nach dem Mosaikprinzip, setzt sich also aus mehreren Bausteinen zusammen. Seiner Meinung nach fehlt es der Stadt an Innovationen. Eine wäre der von ihm angeregte Klettergarten unterhalb der Burg gewesen. Dieser wurde letztlich mit Bescheid der Landesdirektion abgelehnt. Für Bernd Arnold auch weiterhin ein fataler Fehler. Ein solcher Klettergarten nach internationalem Standard hätte die Stadt touristisch weiter gebracht. (SZ/aw)

