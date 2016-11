Burg fällt in die Winterstarre Nur noch am Wochenende, zu Veranstaltungen und Feiertagen sind die Räume geöffnet. Das nächste Angebot ist eines für Besserwisser.

Der Schein trügt. Nicht im Sommer, sondern in dieser Woche ist diese Aufnahme von Burg Mildenstein entstanden. Dort hat jetzt schon die Wintersaison begonnen. Die Öffnungszeiten sind eingeschränkt. © André Braun

Wie in den vergangenen Jahren beginnt Burg Mildenstein im November mit den Winteröffnungszeiten. Für gewöhnlich kommen in der „dunklen“ Jahreszeit viel weniger Besucher als im Sommer. Das wird auch in anderen Einrichtungen, die zum Schlösserland gehören, genutzt, um Energiekosten zu sparen, Überstunden abzubauen und Liegengebliebenes zu erledigen.

In diesem Monat hat das Museum noch an den Wochenenden und am Feiertag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Danach bleibt es genauso wie die gesamte (Außen-)Anlage im Dezember und Januar geschlossen. Ausnahmen gibt es bei Veranstaltungen und Sonderführungen. Davon gibt es eine am 16. November. An diesem Feiertag gestaltet Gästeführer Michael Kreskowsky um 11, 13 und 15 Uhr Besserwisserführungen. Dabei erzählt er Mythen und Legenden über die mehr als 100-jährige Anlage.

