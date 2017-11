Burg-Chef spricht Klartext Der Tourismusverantwortliche übernimmt die neue Hohnsteiner Gesellschaft. Doch es gibt schon jetzt Hindernisse.

André Häntzschel wurde zum Geschäftsführer der Betreibergesellschaft bestimmt. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. André Häntzschel ist der Geschäftsführer der neuen Betreibergesellschaft der Burg Hohnstein. Der Tourismuschef von Hohnstein wurde kürzlich dazu berufen. Damit ist die Stadt in der Übernahme der Burg zum 1. Januar 2018 wieder einen Schritt weiter. Der Geschäftsführer hat seine Ziele und Wünsche festgeschrieben. Schon jetzt wird deutlich, dass es einige Hindernisse zu überwinden gilt.

„Es muss gelingen, zum Jahresende 2018 die schwarze Null zu erwirtschaften. Der kurzfristige Vertrag lässt keinen Spielraum für große Veränderungen. Es gilt, den Betrieb zu erhalten“, sagt Häntzschel. Für die Hohnsteiner gelte es, sich aktiv einzubringen und die Interessen der Stadt mit eigenen Ideen und Konzepten zu vertreten. Die Entwicklung in der Gastronomie, aber auch des Tourismus insgesamt sei nur mit einem Plus an Besuchern zu meistern. Und das wiederum erfordere die Schaffung von Highlights und eine bessere Infrastruktur.

„Hier geht es um Wanderwege, Brücken, aber auch Radwege und Aktivangebote. Genau dies ist bei uns durch spezielle Naturschutzgesetze nicht möglich“, sagt André Häntzschel. Als Beispiel nennt er den Klettergarten am Burgfelsen. Der wurde durch die Landesdirektion abgelehnt. Im Gegenzug dürfe man mit anschauen, wie in Nachbarregionen und in den Seenlandschaften Urlaubsgebiete mit Fördermitteln aus dem Boden wachsen. Er stelle auf keinen Fall den Nationalpark oder den Naturschutz in Frage, nur das Maß, wie mit einigen Projekten oder Ideen umgegangen wird.

„Es ist verboten, sich entwickeln zu dürfen“, so sein Fazit. Das wiederum könnte sich negativ auf die Burg auswirken. Doch vorerst wird die Hilfe der Hohnsteiner benötigt. In den Wintermonaten sollen die Herbergszimmer renoviert werden. Wer helfen kann, soll sich im Gästeamt melden. Darüber hinaus werden dort auch Buchungen für die Amtsstube, den Burgkeller, den Saal oder für das Festzelt im Burggarten entgegengenommen.

Kontakt per E-Mail: gaesteamt@hohnstein.de

