Buntmetall aus Textilgeschäft gestohlen Diebe stehlen in Ebersbach-Neugersdorf ungewöhnliche Beute aus Textilienladen.

Die Polizei musste in Ebersbach-Neugersdorf einen unerwarteten Diebstahl zur Kenntnis nehmen. (Symbolbild) © Symbolbild: Patrick Seeger/dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Ungewöhnliche Beute sicherten sich bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in Ebersbach-Neugersdorf. Die Täter stahlen aus einem Textiliengeschäft in der Wiesenstraße keine Kleidung oder Bargeld, sondern Buntmetall. Laut Angaben des Eigentümers beläuft sich der Wert des Diebesgut auf etwa 3000 Euro. Beim Einbruch scheinen die Diebe vorsichtig vorgegangen zu sein, denn ein Sachschaden wurde nicht gemeldet. (szo)

zur Startseite