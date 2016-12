Artikelempfehlung

Buntes Wartehäuschen

Die ehemalige Gaststätte „Haltepunkt" neben dem Viadukt an der Görlitzer Straße wird sicher noch heute vielen Zittauern in Erinnerung sein, doch eNur wenige werden sich an die gemauerte Halle in Zittau erinnern. Sie lag genau in der Biegung auf der Südseite der Bahnhofstraße in der Nähe des Treppenaufganges zur Gellertstraße und gegenüber dem Schmalspurbahnhof. Das über zwölf Meter lange Gebäude war in die Böschungsmauer eingefügt, sein pultartiges Vordach ragte über den Bürgersteig. Links und rechts des Einganges befanden sich farbige Wandgemälde des Zittauer Maler Karl W. Schmidt. Eins zeigte einen Ritter mit dem Oybin im Hintergrund, das andere einen Mann in Oberlausitzer Tracht vor einer Ansicht von Jonsdorf. Unter diesen Bildern gab es Bänke. Das Innere der Halle war besonders in der DDR dunkel, meist schmutzig und unangenehm riechend, sodass viele Busreisende lieber draußen warteten.(...)