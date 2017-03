Buntes Treiben an der Elbe In Bad Schandau lud der Karnevalsklub zum Faschingsumzug, und es kamen nicht nur Leute aus der Stadt.

Eine Stadt im Ausnahmezustand: Bei schönstem Wetter kamen viele Zuschauer zum Faschingsumzug nach Bad Schandau. © Dirk Zschiedrich

Nein, eine Schifferfastnacht ist die in Bad Schandau nicht. Auch wenn, wie im oberen Elbtal üblich, viele Schiffsmodelle im Umzug durch die Straßen getragen werden. Die stammen von befreundeten Schiffervereinen und werden traditionell auch in Bad Schandau gezeigt. Überhaupt haben die Gäste aus den Orten ringsum den Umzug echt bereichert.

Die Elbestadt selbst hat aber auch einen sehr regen Karnevalsklub, der am Sonnabend wieder so einiges auf die Beine bzw. auf Wagen gestellt hatte. Die Zuschauer an den Straßen und auch die Narren selbst hatten ihre helle Freude. Wohl auch, weil das Wetter bestens mitspielte, was ja zur Fastnacht nicht unbedingt immer so ist.

Die SZ hat Impressionen vom Umzug eingefangen. (szo)

