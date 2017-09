Buntes Stadtteilfest Der Pirnaer Ortsteil Sonnenstein feiert ausgelassen. Die Klasse 3a der ansässigen Grundschule ließ sich dafür etwas Besonderes einfallen.

Pirnchen, das Maskottchen der Pirnaer Wohnungsgesellschaft WGP. © Marko Förster

Sie hatten sich fürs Stadtteilfest etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Kinder der Klasse 3a aus der Grundschule Sonnenstein traten am Sonnabendvormittag mit ihrem Programm „Der kleine Reisebär“ auf. Da freute sich auch Pirnchen, das Maskottchen der Pirnaer Wohnungsgesellschaft WGP. Das Sonnensteiner Stadtteilfest am soziokulturellen Zentrum und im Pienitz-Park war gleichzeitig die Jubiläums-Sause anlässlich 25 Jahre WGP. In der Feierlaune wurde aber auch nicht vergessen, Gutes zu tun. Festbesucher spendeten insgesamt 125 Kleidungsstücke am Stand der Diakonie Pirna. Die Helfer der Diakonie gestalteten mit den Spenden die längste Wäscheleine der Stadt, gespannt zwischen den Bäumen im Park. Die Kleidungsstücke werden nun der Kleiderabteilung des Sozialen Möbeldienstes der Diakonie auf der Rottwerndorfer Straße übergeben, wo Bedürftige sie gegen einen kleinen Obolus erwerben können, teilt Alexander Kwak von der Diakonie mit und dankt allen Spendern.

zur Startseite