Buntes Programm ohne Barrieren Der Rasen des Nieskyer Zinzendorfplatzes ist eigentlich für jeden tabu. Beim Sächsischen Familientag aber sind alle willkommen.

Maggy und die anderen Kinder der DRK-Kita in Niesky besuchen regelmäßig Lothar Halke in seiner Gärtnerei. Am Sonnabend sind auf dem Zinzendorfplatz alle Gäste zum Pflanzen eingeladen. © andré schulze

Niesky. Auf dem Nieskyer Zinzendorfplatz riecht es am Dienstagnachmittag nach frischer Farbe. Zumindest in Höhe der Stadtbibliothek. Denn dort haben die erst vergangene Woche aufgestellten Schaukelfiguren einen Anstrich erhalten. Eine Absperrung warnt vor farbigen Fingern. Bis zum Sächsischen Familientag am Sonnabend ist alles trocken, verspricht die Malerin. Nicht nur neben der Bibliothek laufen die Vorbereitungen auf die Veranstaltung auf Hochtouren. Damit die vier großen Rasenflächen des Zinzendorfplatzes auch für alle Besucher erreichbar sind, hat die Stadt provisorische Rampen aus Teer aufschütten lassen. So kommen auch Rollstuhlfahrer leicht ans Ziel.

Und geboten wird viel am Sonnabend. Am Stand des Kreisverbandes vom Deutschen Roten Kreuz können Kinder beispielsweise die Natur mit allen Sinnen erfahren. Gemeinsam mit dem Team von Gartenbau Halke bietet das DRK Pflanzangebote für Kinder zum Selberausprobieren, Entdecken und Experimentieren an. Eltern, Kinder und die Erzieher der Kita Knirpsenland freuen sich auf das Familienfest, zu dem einige Tausend Besucher erwartet werden.

Auch manches Angebot reist eigens nach Niesky an. So macht etwa die Fördergemeinschaft Gutes Hören beim Sächsischen Familientag in Niesky Station. Das mit einer Testkabine ausgestattete Hörmobil bietet den Besucherinnen und Besuchern am Nieskyer Zinzendorfplatz neben den kostenlosen Hörtests auch Beratungen und Informationen über den Hörsinn, Vorsorgemaßnahmen und das Hören mit Hörgeräten.

Gutes Hören ist wichtig. Auch um am Sonnabend viel vom bunten Programm beim Sächsischen Familientag mitzubekommen. Das offizielle Bühnenprogramm auf dem Zinzendorfplatz beginnt nach einer ökumenischen Andacht um 11 Uhr. Ob freche und rockige Lieder von Rotz’n’Roll Radio oder Coversongs von Aeroplane – das bunte Programm für Alt und Jung verspricht viel Abwechslung. Moderiert wird der Nachmittag übrigens von Radiomoderator André Hardt. Damit ihn auch taube Besucher verstehen, werden die Beiträge auf der Bühne zusätzlich in Gebärdensprache übersetzt.

