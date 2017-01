Buntes Meißen wehrt sich gegen Kritik Der Verein verteidigt noch mal sein Projekt eines Internationalen Gartens.

Zur Eröffnung des Internationalen Gartens im April 2016 wurden Bäume gepflanzt. © Claudia Hübschmann

Für den Internationalen Garten in Bohnitzsch hätten keine BMX-Fahrer weichen müssen. Das hat jetzt der Verein Buntes Meißen auf einen Vorwurf des Meißner FDP-Stadtrats Martin Bahrmann geantwortet. „Der Pachtvertrag mit den BMX-Fahrern wurde nicht auf Wunsch des Bunten Meißens gelöst. Zur Aufhebung des Vertrages durch die Stadt kam es, weil die Strecke zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr durch die BMX-Fahrer genutzt und gepflegt wurde“, heißt es in einer Mitteilung. Zu Beginn der Pachtverhandlungen sei der Verein Buntes Meißen sogar bereit gewesen, nur eine Teilfläche zu pachten, jedoch sei dann auf Wunsch der Stadt das gesamte Areal übernommen worden.

Mitgeteilt wurde durch den Verein am Mittwoch zudem, dass Fördergelder nicht für Sprachlehrer, Ausrüstungsgegenstände oder sonstige Investitionen verwendet würden. Alles, was in diesem Bereich geschehe, sei ausschließlich Resultat ehrenamtlichen Engagements und privater Spenden. Die Sprachlehrer arbeiteten unentgeltlich, die Arbeitsmaterialien würden aus Vereinsgeldern finanziert. Gartengeräte, Computer, Mobiliar für die Begegnungsstätte – das alles sei gespendet und nicht öffentlich gefördert. Außerdem erhebe der Verein seit Gründung einen obligatorischen geringfügigen Mitgliedsbeitrag.

Links zum Thema Internationaler Garten bleibt

Eigener Auskunft zufolge handelt es sich beim Internationalen Garten um ein auf ehrenamtlicher Basis initiiertes Projekt des sozialen Miteinanders zwischen Meißner Bürgern und Geflüchteten. (SZ/pa)

zur Startseite