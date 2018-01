Buntes Leben in Schwarz-Weiß Jörg Viol aus Friedrichswalde hat für die Sächsische Zeitung 95 alte Filme von Lesern gesichtet und dabei manche Entdeckung gemacht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Jörg Viol war für die SZ-DVD der sächsischen Filmschätze der Mann an der Technik. © Daniel Schäfer Jörg Viol war für die SZ-DVD der sächsischen Filmschätze der Mann an der Technik.

Die DVD Sächsische Filmschätze, speziell aus Pirna und der Sächsischen Schweiz. Spieldauer: eine Stunde.

Friedrichswalde. Schnell und bunt. Das sind die Filme heute. Jeder kann per Handy zum Filmer werden. Die wenigsten Aufnahmen wird man noch in 80 Jahren ansehen. Vielleicht haben das diejenigen, die vor Jahrzehnten mit ganz anderer Technik arbeiteten, auch gedacht. Doch ihre Filme sind jetzt ganz groß rausgekommen. Auf einer DVD, die die SZ aus 95 ihr zur Verfügung gestellten Filmen zusammengestellt hat. Jörg Viol war der Mann zwischen den Zeiten. Er hat zu Hause in Friedrichswalde die Filme gesichtet, katalogisiert und daraus mit dem Dokumentarfilmer Ernst Hirsch und dem Sprecher Peter Ufer die DVD gemacht. Der kürzeste Film war sechs Minuten, der längste 45. Bei manchen ist er länger hängen geblieben.

Die Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Da hängen Frauen Wäsche auf und spielen Kinder. Ein scheinbar normales Leben. Das hat Viol beeindruckt. Was er gar nicht fassen konnte, war der Freigang der auf der Festung Königstein kriegsgefangenen französischen Offiziere und Generäle in der Stadt. Die ältesten Filme stammen aus den 1920er-Jahren vom Klettern in der Sächsischen Schweiz. Und die alten Filme haben auch manches Wiedersehen gebracht. Helfried Kotte aus Weinböhla, dessen Vater Helmut Fotografenmeister in Pirna war und auf der Hauptstraße 27 ein Fotogeschäft betrieb, hat so zum Beispiel erstmals sich selbst im Kinderwagen liegend gesehen.

Jörg Viol und die anderen vom Filmclub Pirna bearbeiten nicht nur Filme anderer, sondern drehen auch selbst welche. Zweimal waren sie damit bei Landeswettbewerben schon erfolgreich. „Gelegenheit macht Künstler“ heißt ein zweiminütiger Film über ein Mädchen, das heimlich Klavier übt, obwohl es ihm die Mutter verboten hat und dann alle mit ihrem Können überrascht. Viol hat das Drehbuch geschrieben und den Minispielfilm mitgedreht.

Auch der Schloss Sonnenstein-Film war so ein Meilenstein. „Aber auch eine große Aufgabe“, sagt Viol, der mit seinen 54 Jahren zu den Jüngsten im Club gehört. Ein Problem, wie es viele Vereine haben. Die Jugend heute filmt anders, sagt Viol. Es ist keine Kritik, sondern eine Feststellung. Während heute auf alles Mögliche draufgehalten wird und es Minuten später weltweit zu sehen ist, setzt Viol auf das Prinzip „Weniger ist mehr.“ Jedem Hobbyfilmer fällt das schwer, jeder, der sich etwas mit dem Geschäft auskennt, hat den Blick dafür. Trotzdem fiel es Viol am Ende schwer, aus den vielen Filmminuten sechzig herauszunehmen.

Schätze für die Ewigkeit





Vor allem verstehen sich die Filmclub-Mitglieder als Bewahrer und Chronisten. Die Leute mögen das. Voriges Jahr waren sie dreimal im Johanniter-Zentrum, um Filme zu zeigen. Vieles ist heute beim Filmen anders, was bleibt, sind die Idee, die Bilder, die Geschichte.

Deshalb kommen immer wieder Leute zu Viol, die ihre Filme überspielt haben wollen. Vor allem in den 1990er-Jahren, als die Videorecorder Hochzeit hatten, wurde jedes Familienereignis festgehalten. Das sind die vielen kleinen Dokumente, die zwar keine Weltgeschichte schreiben, aber für die Familien wichtig sind. Eine ältere Frau brachte ihm eine Kiste voller Videos, die sie überspielt haben wollte, um sie sich noch einmal ansehen zu wollen. DVD ist das Beste, sagt Viol. Auch seine eigenen Filme hat er inzwischen digitalisiert.

Filme werden am laufenden Band produziert. In Hollywood und Babelsberg, fürs Fernsehen und fürs Kino, für Preise und Wettbewerbe, oder einfach für zu Hause. Und auch die können Geschichte schreiben. Jörg Viol und die anderen fasziniert einfach, in wenigen Minuten und Bildern etwas zu erzählen und der Geschichte auf den Grund zu gehen. Die Stunde sächsischer Filmschätze macht Lust auf mehr. Vielleicht auch zu suchen. Auf Böden und in Kellern, in Nachlässen und Kisten. Da liegt womöglich noch mancher Zelluoid-Schatz aus vergangenen Zeiten. Ein bisschen hofft natürlich jeder Filmer, dass seine Filme etwas für die Ewigkeit sind. Naja, zumindest für die nächsten Jahrzehnte ...

Erhältlich ist die DVD ab sofort in allen SZ-Treffpunkten zum Preis von 14,90 Euro. SZ-Card-Inhaber bekommen einen Nachlass von zwei Euro.

zur Startseite