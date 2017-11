Buntes im Saal statt Novembergrau In Daubitz und Uhsmannsdorf starteten die Karnevalisten in die neue Saison, in Niesky wurden Birken gepflanzt und in Horka Rassegeflügel gezeigt.

zurück Bild 1 von 5 weiter Mit einem schwungvollen Can-Can setzten die Tänzerinnen des Uhsmannsdorfer Karneval Clubs im Finale das I-Tüpfelchen auf ein rundherum gelungenes Programm am Sonnabendabend in der UKC-Arena. Mit der Auftaktveranstaltung starteten die Karnevalisten zugleich in ihre Jubiläumssaison. Denn vor 35 Jahren feierten sie zum ersten Mal die fünfte Jahreszeit. © Rolf Ullmann Mit einem schwungvollen Can-Can setzten die Tänzerinnen des Uhsmannsdorfer Karneval Clubs im Finale das I-Tüpfelchen auf ein rundherum gelungenes Programm am Sonnabendabend in der UKC-Arena. Mit der Auftaktveranstaltung starteten die Karnevalisten zugleich in ihre Jubiläumssaison. Denn vor 35 Jahren feierten sie zum ersten Mal die fünfte Jahreszeit.

Lothar Proboszcz zeigte am Sonnabend auf der Rassegeflügelausstellung in Horka sein Zwerglachshuhn. Für diesen Zuchterfolg erhielt er einen der beiden Ehrenpreise von Landrat Bernd Lange.

Beate Hoffmann und Wilfried Dölker pflanzten eine der beiden mehrstämmigen Himalaya-Birken.

Die Kinderfunken führten den Einzug des Daubitzer Karnevalsvereins am Sonnabendabend an.

Zoltan Nagy, Gabor Dalecker, Philipp Günther, Johannes Kronfeld und Jürgen Gröblehner (von links) stellten auch in Niesky ihre Meisterschaft in der Blechbläser-Kammermusik unter Beweis.

Wer etwas unternehmen wollte, hatte am vergangenen Wochenende die unterschiedlichsten Möglichkeiten dazu.

Uhsmannsdorf: Die Uhsmannsdorfer Karnevalisten stellten ihr Programm für die 35. Saison unter das Motto „Beim UKC, das weiß ein jedes Kind, dreh’n sich die Mühlen auch ohne Wind.“ Damit wendeten sie sich einem mehr als 3 000 Jahre alten Handwerk zu. Denn Mühlen und Müller standen seit Jahrhunderten stets im Mittelpunkt zahlloser Geschichten, Sagen und Lieder. In ihrem Programm fügten die Uhsmannsdorfer diesem bunten Kaleidoskop nun eine weitere Facette hinzu. Sie nahmen die Zuschauer auf eine vergnügliche Reise nach Holland mit, dem klassischen Land der Windmühlen, ehe sie im Pariser Moulin Rouge zum Finale landeten.

Daubitz: Bauarbeiterhelme, Warnwesten und die Berufsbekleidung diverser Handwerker bestimmten am Sonnabendabend zum Auftakt der 41. Saison das Bild im Saal „Zur Krone.“ Denn die Daubitzer Karnevalisten feierten diesmal unter dem Motto „Mit Schaufel, Zollstock und Zement, bauen wir von hier bis in den Orient.“ Zum Auftakt dankte der Präsident des Daubitzer Karnevalsvereins allen Aktiven und Helfern, die durch ihren Einsatz zum Gelingen des Jubiläums zum 40. Jahrestag der Vereinsgründung beigetragen hatten. Neben der Auszeichnung von drei Funken würdigte der Präsident das 20-jährige Engagement von Fabian Adler für den Verein. Ein besonderer Applaus galt jedoch Wolfgang Vanatko, dem langjährigen Standartenträger der Daubitzer Narren. Seit 30 Jahren ist er für den Verein aktiv.

Niesky: Dass die Musiker von Classic Brass zu den besten Blechbläserensembles in Europa zählen, demonstrierten sie bereits mit ihrem ersten Stück beim Auftritt am Sonnabendabend in der Nieskyer Kirche der Brüdergemeine. Mit der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel stimmten sie die zahlreichen Zuhörer auf ihr rund zweistündiges Programm ein. Darin nahmen sie das Publikum auf eine musikalische Zeitreise von der Renaissance bis in die Moderne mit. Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 absolvierten die Musiker über 700 Konzerte im In- und Ausland.

Niesky: Zwei noch junge mehrstämmige Himalaya-Birken künden seit dem Sonnabendvormittag vor dem Wachsmannhaus von der Städtepartnerschaft zwischen Niesky und Holzgerlingen. Wilfried Dölker, der Bürgermeister der schwäbischen Stadt, weilte an der Spitze einer Delegation in Niesky. Er übergab die Birken als Präsent zum 275. Stadtjubiläum. In einem Grußwort an die anwesenden Stadträte sowie die Mitarbeiterinnen des Museums und des Wachsmannhauses brachte er die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Bäume ebenso gedeihen und wachsen mögen wie die Städtepartnerschaft, die 2018 bereits ihr 25-jähriges Bestehens feiert. Die Bäume wurden von den Holzgerlingern mit Bedacht auf Wunsch ihrer Gastgeber ausgesucht. Denn ein älteres Foto des markanten Gebäudes zeigte mehrere Birken, die im Garten einst Schatten spendeten. Sie werden zukünftig einen schönen Kontrast zur dunklen Farbe der Fassade des Wachsmannhauses bilden.

Horka: Die Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins Horka und Umgebung 1905 zog am Wochenende viel Publikum in die Reithalle von Horka. 23 Zuchtfreunde präsentierten ihre Zuchterfolge. Unter den Besuchern war auch Landrat Bernd Lange. Er nahm die gefiederten Schönheiten in Augenschein und übergab an zwei Züchter Ehrenpreise für ihre Leistungen. Die Zuchtrichter vergaben insgesamt viermal die höchste Bewertung „vorzüglich“.

zur Startseite