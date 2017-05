Buntes Frühlingsfest im Asylheim Anwohner und das Bündnis „Radeberger Land hilft“ organisierten einen ganz besonderen Nachmittag.

Der WunderLand e.V. aus Wachau war mit Pferden in die Siedlung Rossendorf gekommen – die Kinder hatten sichtlich Spaß am Reiten. © privat

Das Kinderlachen war weithin zu hören. Sozusagen als Applaus in den Ohren der Organisatoren. Der Organisatoren des bunten Frühlingsfestes für die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Siedlung Rossendorf. Die Mitstreiter des Vereins „Radeberger Land hilft“ kümmern sich ja bekanntlich seit der Eröffnung der Asylunterkunft in der Baracke am Rande der Siedlung um deren Bewohner, organisieren Deutsch-Kurse, Sportveranstaltungen und nun auch ein Frühlingsfest auf dem Außengelände der Unterkunft. „Das aber ohne die Spenden und Unterstützung vieler Radeberger Bürger nicht möglich gewesen wäre“, freut sich Mirjam Bauersachs vom Vereinsvorstand. Und so feierten nun gut 200 Menschen aus verschiedenen Nationen miteinander – darunter Syrien, Mazedonien, Afghanistan, Iran, Venezuela, Erithrea und Deutschland. Für das leibliche Wohl war an einem gut acht Meter langen Buffet gesorgt, und auch dort ging es mit Speisen aus aller Welt kulinarisch international zu. Wie auch bei der Musik. Zunächst spielte die Band Radio Brasssiv aus dem Raum Radeberg und später dann zwei Musiker aus Afghanistan für die Besucher. „Eine wunderbare Stimmung“, schwärmt Mirjam Bauersachs.

Ganz besonders im Mittelpunkt standen dabei die Kinder. Denn in der Flüchtlingsunterkunft und in zahlreichen Wohnungen in Radeberg leben bekanntlich auch etliche Familien mit kleineren und größeren Kindern. Der Wachauer WunderLand e.V. lud zum Pferdereiten ein, ein Ballonkünstler „knetete“ nach den Wünschen der Kinder immer wieder neue Figuren aus Luftballons und natürlich sorgte die große Hüpfburg samt Kinderschminkstand für reichlich Trubel. (SZ/JF)

