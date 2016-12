Buntes Bündnis Junge Wissenschaftler nehmen in einem neuen Buch noch einmal Pegida unter die Lupe. Mit überraschenden Einsichten.

Immer wieder montags: Pegida demonstriert. © robert michael

Die patriotischen Europäer in Dresden treten auf der Stelle. Es scheint inzwischen nicht nur alles von, sondern auch alles über Pegida gesagt zu sein. Nicht weniger als zwanzig Bücher sind inzwischen zum Thema erschienen, neben politischen Streitschriften auch viele wissenschaftliche Abhandlungen. Braucht die Welt da noch den neuen Band „Pegida als Spiegel und Projektionsfläche“, in dem der Dresdner Soziologe Tino Heim Beiträge von sächsischen Nachwuchswissenschaftlern zusammengetragen hat? Durchaus. Das Buch bietet originelle Einsichten aus einer entschieden linken Perspektive, die in Sachsen eher selten Gehör findet.

Nicht zuletzt ist der Band auch eine Auseinandersetzung mit den Thesen des Dresdner Politologen und bekennenden „Pegida-Verstehers“ Werner J. Patzelt. Leider erfolgt diese Auseinandersetzung nicht offen und ausführlich, sondern nur verklemmt und verstreut in giftigen Fußnoten. Das ist schade, auch weil überraschende Gemeinsamkeiten in der Analyse von Pegida so uneingestanden bleiben. So stellt im Buch sogar das „Antifa Recherche Team Dresden“ fest, bei den Pegida-Demonstranten handle es sich um eine „bunte Mischung“ – auf genau diese Vielgestaltigkeit hatte aber gerade Patzelt schon früh hingewiesen. Trägt also vielleicht die „bunte Mischung“ Pegida gar dazu bei, dass Dresden bunt bleibt?

Ganz wie Patzelt sehen auch die jungen Sozialwissenschaftler die Pegidisten nicht so weit entfernt vom Durchschnitt der Bevölkerung und von der Programmatik der regierenden Parteien, wie es das laute Abgrenzungsgebaren auf allen Seiten glauben machen will. In der Bewertung unterscheiden sich allerdings die Positionen: Während Patzelt aus der verdeckten Nähe schließt, die Pegida-Anhänger seien normaler als von Kritikern behauptet, sehen die Autoren des neuen Buches Pegida als „Demaskierung“ autoritärer und nationalistischer Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft. „Es wird nun in die Öffentlichkeit getragen, was zuvor im privaten Kreis vorgetragen wurde“, schreibt Stefan Fehser.

Eine interessante Antwort hat „Pegida als Spiegel und Projektionsfläche“ auf die Frage, wieso gerade in Sachsen der Funke von Pegida zündete. Gewöhnlich wird dafür entweder eine zu weit nach links gerückte oder umgekehrt eine nach rechts zu offene Politik der sächsischen CDU verantwortlich gemacht. Die Autoren sehen die Ursache stattdessen im „Widerspruch zwischen einer neoliberalen Regierungspraxis und einer ultrakonservativen Rhetorik“. In der Tat redete die CDU lange gegen jene Modernisierung und Globalisierung an, die sie doch gleichzeitig notgedrungen politisch betrieb. Die enttäuschten Bürger lassen ihren Frust nun bei Pegida ab, wo ein provinzieller und antiquierter „Sachsen-Chauvinismus“ noch unangekränkelt propagiert wird.

Marc Drobot und Martin Schroeder weisen in ihrem Beitrag darauf hin, wie sehr Pegida in der Agitation gegen den islamistischen Fundamentalismus selbst fundamentalistische Züge angenommen hat. Nicht nur Feindbilddenken und Kriegsrhetorik finden sich ähnlich auf beiden Seiten, auch inhaltlich gibt es Überschneidungen: Wird nicht bei Pegida wie beim Islamischen Staat die liberale Demokratie des Westens als verweichlichte Dekadenz verdammt, die durch eine autoritäre Herrschaft der „Wahrheit“ abgelöst werden müsse? Nicht anschließen sollte man sich aber der Folgerung beider Autoren, auch mit den sächsischen Fundamentalisten dürften „keine Dialoge geführt werden“. Wie anders als durch Gespräche kann man Fundamentalisten, wenn überhaupt, davon abhalten, zu Terroristen zu werden?

Den tieferen Ursachen der globalen nationalistischen Welle widmet sich der Herausgeber Tino Heim selbst im letzten und gewichtigsten Beitrag des Bandes. Heim erkennt eine „strukturelle Krise der (neo)liberalen Repräsentativdemokratie“. Die anhaltende Krise des Kapitalismus führe zu wachsender Ungleichheit und Unsicherheit. Besonders Menschen der Mittelschicht reagierten auf die daraus resultierende Angst nicht mit Solidarität und sozialem Engagement. Vielmehr zögen sie sich in ethnische Identitäten zurück, grenzten Fremde aus und riefen nach autoritären Verteidigern ihres Wohlstands. Einzige Alternative zu einem solchen autoritären Kapitalismus ist für Heim eine globale Revolution der gesellschaftlichen Verhältnisse.

Diesseits dieser vagen Hoffnung gibt der Autor aber doch auch einige recht praktische Ratschläge. So seien zwar nicht die Antworten, aber doch die „Problemwahrnehmungen“ der rechtspopulistisch eingestellten Menschen „ernster zu nehmen“. Nutzlos seien dagegen „bloße Abgrenzungen“: Wer die besorgten Bürger wie „abzuwertende und abzuwehrende Feinde“ behandle, erhöhe sich bloß selbst moralisch und gehe einer ehrlichen politischen Debatte aus dem Weg.

Der Leser stellt erstaunt fest: Dies alles sagt Werner J. Patzelt beinahe wörtlich ebenso. Offenbar sind verdeckte Nähe und übertriebenes Abgrenzungsgehabe nicht nur in der deutschen Gesellschaft, sondern auch in der Wissenschaft verbreitet.

Tino Heim (Hg): Pegida als Spiegel und Projektionsfläche, Springer-Verlag, 456 S., 44,95 €

