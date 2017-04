Bunter Holland-Effekt Radebergs Stadtwirtschaftshof hatte im Herbst ein Spezialgerät gechartert. Das zahlt sich nun sichtbar aus.

zurück Bild 1 von 2 weiter Tulpenzwiebeln im Akkord: Der Stadtwirtschaftshof hatte erstmals auf die Unterstützung ungewöhnlicher Technik gesetzt. Auf das Ergebnis waren da alle noch ziemlich gespannt gewesen … © Thorsten Eckert Tulpenzwiebeln im Akkord: Der Stadtwirtschaftshof hatte erstmals auf die Unterstützung ungewöhnlicher Technik gesetzt. Auf das Ergebnis waren da alle noch ziemlich gespannt gewesen …

Es hat funktioniert: Das im vergangenen November gecharterte Spezialgerät einer holländischen Fachfirma hatte mit einer speziellen Technik im Stadtgebiet Blumenzwiebeln gesetzt. Das Ergebnis zeigt sich nun farbenfroh – wie hier an der Röder nahe der Stolpener Straße.

Nein, die Blumen kommen nicht aus Holland, die derzeit Radeberg frühlingshaft blühen lassen. Aber es blüht zumindest sozusagen mit holländischer Hilfe. Denn zum Beispiel die Reihe strahlend gelber Narzissen entlang der Röder zwischen Stolpener Straße und Mittelmühle ist eine, die mit der im vergangenen Herbst gecharterten Spezialmaschine der holländischen Firma Flower Your Place gesetzt worden war. Der Stadtwirtschaftshof hatte das spezielle Gefährt samt Fahrer Anfang November nach Radeberg geholt. Und die Bierstadt reihte sich damit zwischen durchaus großen Namen ein; denn nach Radeberg ging’s für diese ungewöhnliche Maschine kurz nach Berlin und dann weiter ins Fürstentum Liechtenstein … Das Gerät ist eben europaweit gefragt.

Biologische Vielfalt unterstützen

Und das Ergebnis zeigt, dass es eine richtig gute Idee gewesen ist, die Stadtwirtschaftshof-Chefin Katja Nötzoldt damals hatte. Denn das hoch spezialisierte Gerät kann relativ zügig maschinell ein gut einen Meter breites Band aus verschiedenen Blumenzwiebeln in die Erde bringen. Eine Mischung, die per Hand nur sehr aufwendig „verlegt“ in mehreren Etappen werden kann. Die Technik kann das hingegen sozusagen im Akkord. „Die Grünanlagen erfahren durch diesen Technikeinsatz eine optische Aufwertung, durch die verschiedenen Blüten, die über einen Zeitraum von Februar bis Mai blühen werden“, freute sich die Stadtwirtschaftshof-Chefin schon aufs Frühjahr. Und sie wird nun farbenfroh bestätigt.

Wobei das Ganze zudem nicht nur einen optischen Effekt hat. Denn auf diese Weise wird auch die biologische Vielfalt unterstützt, macht Katja Nötzoldt deutlich, „was wiederum ein wichtiges Angebot für Bienen, Hummeln, Vögel und Insekten ist“, so die Stadtwirtschaftshof-Chefin.

zur Startseite