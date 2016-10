Bunter Herbst lässt auf sich warten Die Bäume sind noch immer grün. „Schuld“ daran ist das Wetter der vergangenen Wochen.

Bunte Blätter überall – das sollte normalerweise ein gewöhnliches Bild sein in diesen Tagen. Im Raum Löbau-Zittau haben sich die Blätter vieler Bäume aber noch nicht gelb und braun gefärbt. Experten wissen, dass das mit dem Wetter zu tun hat. Foto: dpa © dpa

Wenn Lutz Kuben von seinem Arbeitsplatz an der Oberoderwitzer Sommerrodelbahn den Blick in die Umgebung schweifen lässt, leuchtet es überall grün: Die Bäume am Spitzberg und den anderen nahen Erhebungen haben gerade erst angefangen, sich herbstlich zu kleiden. Aber so wirklich bunt sind die Wälder noch nicht. „Und es ist auch noch ziemlich viel Laub oben“, fügt Kuben hinzu.

Das bunte Leuchten fehlte allerdings bislang ganz. Auch Gudrun Kiesow ist das deutlich ins Auge gefallen. Die Mitarbeiterin bei den Leutersdorfer Baumschulen ist rund 40 Jahre in ihrem Beruf und findet durchaus, dass dieses Jahr „einzigartig“ grün ist. „Die Bäume haben auch noch einmal einen ordentlichen zweiten Aufschwung genommen – einen zweiten Frühling sozusagen“, beurteilt sie. Beim Wachstum geht man immer von zwei Schüben im Jahr aus, der zweite ist der sogenannte Johannistrieb, der um den Johannistag am 24. Juni einsetzt. „Der war in diesem Jahr deutlich ausgeprägter“, bescheinigt Frau Kiesow. „Die Gehölze sind durch eine gleichmäßige Bodenfeuchte im Sommer bis jetzt durchgewachsen. Somit haben die Gehölze keinen sommerbedingten Stress durchlaufen, der sonst für eine zeitige Herbstfärbung mitverantwortlich war.“ Bislang gab es auch noch keinen Frost. Deshalb, so sagt sie, seien die Bäume eben einfach noch nicht auf Winter eingestellt.

Das ist auch im ausgedehnten Löbauer Wald der Fall. Lars Morgenstern, der als Revierleiter vom Löbauer Berg bis zum Kottmar alles im Auge behält, erwartet den großen Blätterfall in der nächsten Zeit. „Spätestens, wenn es kälter wird und auch noch ein bisschen die Sonne scheint“, sagt er. Auch er hat festgestellt, dass dieses Jahr wettertechnisch für die Bäume ein wirklich gutes Jahr war. Während die Menschen unter einem langen, kühlen Frühjahr und einem Jo-Jo-Sommer mit Regen und Sonne im Wechsel stöhnten, war das für die Pflanzenwelt eine gute Sache. „Es war zwar Ende September doch sehr trocken, vor allem in den höheren Lagen, aber einen solchen Trockenstress wie in anderen Jahren hatten die Bäume nicht“, schätzt er ein. Ein gutes Jahr war es vor allem für Buche und Fichte, die auch viele Samen ausgebildet haben. Wie passend, ist doch die Fichte in diesen Tagen zum Baum des Jahres 2017 gewählt worden. Auch Lars Morgenstern ist sich sicher, dass es bald ziemlich viel Laub auf einmal geben wird – in bunten Farben, wenn die Sonne mitspielt. Wenn es weiterhin regne, fallen die Blätter wahrscheinlich weniger farbenfroh und noch grün oder eben braun vom Baum.

Sonne wünscht sich auch die Betriebsleiterin des Zittauer Stadtwaldes, Angela Bültemeier. Sie hatte jetzt einen Waldausflug mit den Zittauer Stadträten, denen sie im Vorfeld einiger Entscheidungen einen Einblick in die Waldarbeit geben will. Auch Frau Bültemeier sieht bei den großen Waldflächen der Stadt Zittau derzeit vor allem ins Grüne. „Es stimmt, in diesem Jahr ist die Laubfärbung einfach noch nicht so weit vorangeschritten“, sagt sie. Den Pflanzen tue das nichts. Auch sie hat beobachtet, dass das Wetter es gut gemeint hat. Zwar haben die Wälder auch in diesem Jahr wieder mit dem Borkenkäfer zu kämpfen. Aber inzwischen gehöre das eben dazu. „Der Borkenkäfer ist sehr anpassungsfähig“, erklärt sie. Auch Frost mache den Tieren nicht viel aus. „Dennoch hätten wir schon einmal wieder gern einen richtigen Winter“, sagt Frau Bültemeier.

Dass die verschobenen Jahreszeiten oder die milden Winter den Pflanzen einiges abverlangen, steht nicht in Zweifel: „Auch Bäume brauchen eine Weile, bis sie sich an andere Bedingungen gewöhnen können“, sagt die Zittauer Forstchefin. Wenn sie Stress haben, stecken sie alle Energie in ihre Samen, um ihr Überleben zu sichern. „Vielleicht kommt es auch deshalb immer häufiger vor, dass wir häufiger sogenannte Halbmast- und Mastjahre beobachten können“, erklärt Frau Bültemeier. Sie sieht das durchaus als Reaktion auf Wetter- und Klimaveränderungen. Eines wird sich bei aller Anpassung nicht ändern: Ihre Blätter werden die Laubbäume aber auf jeden Fall vor dem Winter abwerfen.

