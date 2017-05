Bunte Weinau Der Handwerkermarkt beim Weinaufest in Zittau hat zahlreiche Gäste gelockt. Parkplatznot gab es aber keine.

Zahlreiche Gäste kamen zum Weinaufest. Die Veranstalter, der Weinau-Verein und das Wirtshaus Zur Weinau sind damit zufrieden. © Bernd Gärtner

Ein Schmied hat sein Können gezeigt, ein Töpfer, ein Schnitzer, ein Steinmetz, mehrere Gartenbauer. Den Handwerkermarkt gab es zum Weinaufest am Montag in Zittau zum ersten Mal. Dirk Bühler, Vorsitzender vom Weinauverein zeigt sich mit der Resonanz zufrieden. „Wir haben noch nach einer kleinen Bereicherung für das Fest gesucht und es mit dem Handwerkermarkt versucht“, erzählt er. Zu finden waren die Handwerker ganz in der Nähe der Parkplätze. „Das hat auch gut funktioniert“, so Dirk Bühler. Denn über die Parkplatzsituation habe sich der Verein vorab viele Gedanken gemacht. Auch, weil es vergangenes Jahr große Schwierigkeiten gab. Die Kapazitäten waren zu gering, viele Gäste parkten schließlich wild. Dieses Jahr habe es diese Probleme nicht gegeben, erzählt der Vereinsvorsitzende. Parken konnte man an der Chopinstraße, außerdem hatte der Verein ein Gelände von Stadt zur Verfügung gestellt bekommen und für die Fahrzeuge der Besucher hergerichtet.

Ein weiterer Höhepunkt am Montag war der Auftritt von Schlagersängerin Angelika Martin oder auch die Tanzshows, mit denen der Zittauer Karnevalsclub, die Burgteichschule und die Schkola Hartau auftraten. Außerdem stellten sich die Zittauer Sportvereine bei den Gästen vor. Ein Gruß von oben kam vom Görlitzer Flugsportclub – mit einem Überflug über das Festgelände. Dirk Bühler zieht ein positives Fazit. „Es waren bedeutend mehr Gäste da als vergangenes Jahr“, sagt er.

In der Bildergalerie sind Fotos vom Fest zu sehen.

zur Startseite