Bunte Vögel erobern Geising Zum Ski- und Eisfasching am Sonntag war Geising ein Südseetraum. Nicht nur die Sonne gab ihr Bestes dazu.

Aufwendige Kostüme, geschmückte Wagen und laute Musik: Der Ski- und Eisfasching brachte am Sonntag nicht nur gute Stimmung nach Geising, sondern auch reichlich Farbe. Geising war ein Südseetraum!Fotos: Egbert Kamprath © Egbert Kamprath

Zum Rodeln hätte es nicht gereicht. Nur wenige Schneereste bedeckten am Sonntag noch die Hänge zum Ski- und Eisfasching in Geising. Den haben die Narren zum Glück nicht gebraucht. Im Gegenteil: Bei Sonne satt und sogar einigen Grad über Null zogen die Karnevalisten am Nachmittag durch das Zentrum und ließen sich bei ihrem diesjährigen Motto feiern: „Geising, ein Südseetraum“. In dem Altenberger Stadtteil herrschte der Ausnahmezustand – und das schon zum 69. Mal. Kurz nach 14 Uhr setzten sich die bunt geschmückten Wagen in Bewegung. „Wie gewohnt mit ein paar Minuten Verspätung“, scherzte Silvio Maschek vom örtlichen Karnevalsverein, der seit Jahren als Moderator die kreativen Ideen der Narren kommentiert und die Stimmung anheizt.

Der ausrangierte, 1968 erbaute Robur-Bus, der schon seit über 20 Jahren ein treues Faschingsgefährt der Geisinger ist, diente wieder als Kutsche für das Prinzenpaar. Diesmal bauten ihn die Geisinger als Südseeschiff um. Fast drei Monate habe das gedauert, erzählte ein eingefleischter Geisinger Karnevalist mit Spitznamen „Rumpi“. Das Prinzenpaar, Prinzessin Thea I. und Prinz Jan I., wurden schließlich mit dem selbstgebastelten Traumschiff vom Altmarkt abgeholt und durften sich dann während der Rundfahrt in den menschengefüllten Geisinger Straßen zujubeln lassen. Ein Sklave sorgte dafür, dass die Schaufeln des Südseeschiffes in Gang kamen. Insgesamt 20 Motive bildeten die Faschingskolonne. Mit dabei waren unter anderem Karnevalisten aus Dippoldiswalde, Ulberndorf, Reichstädt, Obercarsdorf und Bad Schandau. Letzteres Prinzenpaar feierte am Sonntag mit. Neben lauter Musik, die bei jedem Wagen aus den Boxen dröhnte, reihten sich auch die Poisentaler Blasmusikanten mit ein uns zeigten ihr Können mit Livemusik. Bunt verkleidete Südseevögel tanzten über den Asphalt, ebenso der König mit seinen „Oktopussis“ und die angemalten Kannibalen reichten zusammen mit ihren Frauen abgekaute Knochen auf die Moderatorenbühne am Altmarkt. Immer wieder wurden allerhand Bonbons und Konfetti geworfen, kleine Schnapsflaschen geleert und lauthals gerufen: pitsche patsche, nass, nass, nass!“ – Der Schlachtruf des Geisinger Faschingsvereins.

Neben der Südsee, die an diesem Sonntag in all ihren Facetten durch die Straßen von Geising zog, nahmen die Narren auch Politik und Zeitgeschehen auf die Schippe. Slogans wie „Die Titanic sinkt tief, der Staat sinkt tiefer“ oder Menschen, die „kopf- und orientierungslos“ umher laufen, brachten mitunter auch die Sorgen der Narren zum Ausdruck. Die Lacher der Zuschauer hatten aber auch sie auf ihrer Seite. Thomas Kirsten (Freie Wähler), Bürgermeister von Altenberg, freute sich über das Engagement und die gute Laune, die in Geising herrschte. Rund 2 500 Karnevalsfreunde, so schätzte er, kamen am Sonntagnachmittag in den Ort, um sich die mit viel Mühe gestalteten Wagen und Kostüme anzusehen.

zur Startseite