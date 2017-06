Bunte Schiebocker Tage

Was die Vereine drauf haben Zwischen dem Platz an der Christuskirche und dem Mühlteich lockt am Sonnabend und Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr die Kinder- und Vereinsmeile. 22 Vereine und Einrichtungen präsentieren sich mit Kultur- und Aktivangeboten – vom Streichelgehege bis zum Quadfahren, vom Kinderbogenschießen bis zum Fotoshooting in historischen Kostümen.

Warum Silent Circle ein Muss ist Drei Männer sind auf dem Plakat der Schiebocker Tage zu sehen: Martin Tychsen, Harald Schäfer und CC Behrens. Sie sind die aktuelle Besetzung der Popband Silent Circle. Diese wurde seit den 1980er-Jahren vor allem durch ihre Disco-Hits bekannt. Am Sonnabend ab 22.30 Uhr sind sie auf der Altmarktbühne zu erleben – nach Roxette- und Nena-Double. Präsentiert wird das Konzert von Silent Circle von der Kreissparkasse Bautzen. Bei der Musikauswahl setze man zum großen Teil auf das Original statt auf Coverbands, sagt Norman Reitner von der AG Schiebocker Tage 2.0. Sonntag, 17 Uhr, tritt Olaf Berger auf, ab 19 Uhr spielt die Party Expressband.

Wer nach Prag fahren darf In Bischofswerda werden bekanntlich Weltmeister gemacht – Weltmeister im Schiebock-Rennen. Wer die diesjährigen Meister sind, wissen wir am Sonntag gegen 16.15 Uhr. Die Siegerteams der Frauen und Männer werden von der Aktionsgemeinschaft Schiebocker Tage 2.0 in die tschechische Hauptstadt geschickt. Der Zwei-Tages-Trip inklusive Programm ist der Hauptpreis des Erwachsenenrennens. Kurzentschlossene Teams können sich noch bis Sonntag, 11 Uhr, anmelden.

Wo die Geheimtipps spielen Auf den ersten Blick liegt sie ein wenig abseits, die kleine Bühne zwischen Sparkasse und Milchbargarten. Aber darauf wird so manches geboten, was vor allem Familien ansprechen dürfte. Etwa ein Kinder-Mitmach-Konzert mit Herrn H. aus Köln am Sonnabend, 16 Uhr, ein Auftritt der Spielgemeinschaft Gojko Mitic am Sonnabend, 17.30 Uhr, und die Schule der Clowns am Sonntag, 16.45 Uhr.

Wie Essen Leib und Seele zusammenhält An über 20 Ständen werden auf dem Altmarkt Speisen und Getränke verkauft. Man kann indisch, aber auch amerikanisch essen. Für Letzteres sorgen die Grützners aus Rammenau, die seit 2014 einen Barbecue-Service betreiben und am Sonntag mit ihrem Food-Truck nach Bischofswerda kommen. Auch das Hamburger Fischbuffet ist mit von der Partie. Natürlich gibt’s auch Bratwurst, Steak & Co.

Warum es sich lohnt, einen Sticker zu kaufen Richtig spannend wird es auf der Abschlussveranstaltung am Sonntagabend. Dann werden die Gewinner der Lotterie gezogen. Jeder, der einen Sticker fürs Stadtfest kauft, bekommt dazu ein Los. Beides zusammen kostet drei Euro. Jedes Los landet im großen Topf. Sponsoren stellen auch in diesem Jahr attraktive Preise bereit. Der Hauptgewinn: ein Servicepaket für Autofahrer für ein Jahr im Gesamtwert von 1200 Euro. Es umfasst zwölf Tankgutscheine von jeweils 80 Euro, sechs Fahrzeugwäschen und den Werkstattservice. Fürs Stadtfest wird kein Eintritt erhoben. Der Verkauf der Sticker und Lose hilft, das Programm der Schiebocker Tage zu finanzieren.