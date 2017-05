Bunte Republik wird vorbereitet Die neuen Regelungen für das Stadtteilfest sind umstritten. Bei einer Versammlung sollen nun Lösungen gefunden werden.

Von der Bunten, zur Bier- und nun zur Bürgersteig-Republik – auch in diesem Jahr findet die Bunte Republik Neustadt (BRN) wieder am dritten Juniwochenende statt. In den vergangenen Jahren war die Kritik an der zunehmenden Kommerzialisierung groß. Als die Stadt die Regeln für die Standvergabe 2016 wegen Sicherheitsbedenken verschärfte, war der Aufschrei zunächst groß. Trotzdem gelten sie auch dieses Jahr wieder, und die Schwafelrunde versucht, das Beste daraus zu machen. Deshalb lädt der Verband, der sich seit Jahren um die Kommunikation zwischen Händlern, Anwohnern und Stadt bemüht, an diesem Dienstagabend zum ersten Planungstreffen in das Kulturzentrum Scheune ein.

In den Saal des Gebäudes auf der Alaunstraße sind ab 19 Uhr alle Anwohner, Gewerbetreibenden und Kulturschaffenden eingeladen, die Fragen, Kritik und Ideen haben. Bei der Versammlung wird unter anderem erklärt, wie man es ins Programmheft schafft. Außerdem soll es um grundsätzliche Fragen gehen: Kann ein Pfandsystem aufgebaut werden? Wer kümmert sich um die Toilettenfragen? Und vor allem: Welche Auswirkungen haben die neuen Regelungen für die BRN? (SZ/sag)

