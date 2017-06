Bunte Republik wird blasser Nur für manche Händler gibt es wenige Tage vor dem Fest noch ein Happy End. Jetzt arbeiten sie gegen die Zeit.

Praktikantin Maria Morico vom Verein Kultur Aktiv hat ein Lächeln auf den Lippen, weil ihr Programm genehmigt wurde. Andere hatten nicht dieses Glück. Wer ist schuld am Genehmigungs-Chaos? © Sven Ellger

Während Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) noch Anträge für die Bunte Republik Neustadt (BRN) wälzte, räumten Mitglieder des Vereins Kultur Aktiv am Mittwoch bereits die ersten Kisten. Weil der Verein die Privatfläche zwischen Bautzner und Böhmischer Straße bespielt, war er von dem Organisationschaos nicht betroffen. Dafür viele andere Händler. Gelang der Rettungsversuch des Bürgermeisters in letzter Sekunde?

Das Problem: 140 Anträge abgelehnt, Tische müssen reingeräumt werden

Seit Dienstag hat Schmidt-Lamontain die abgelehnten Anträge nochmals geprüft. Das Ergebnis: Von 330 wurden 190 genehmigt, 140 Händler gehen leer aus. Besonders hart trifft es aber diejenigen, die gar keinen Antrag gestellt haben. Denn das Straßenbauamt hat den Betreibern der Ecklokale die sonst geltenden Erlaubnisse für die Außenbestuhlung entzogen. Sie müssen ihre Tische reinholen. Luisa Weidel ist sprachlos. Sie und ihr Vater betreiben das Café Continental an der Ecke Görlitzer/Louisenstraße sowie das Café Eckstein an der Alaunstraße. Die Gastronomen verlieren etwa 100 Tische. „Wir hoffen auf schlechtes Wetter“, sagt Luisa Weidel. Besonders frech findet sie, dass die Stühle schon ab Freitagmorgen um 6 Uhr und bis Montagnachmittag um 13 Uhr rein müssen – ein enormer Verlust.

Die Vorbereitung: Die Veranstalter arbeiten jetzt unter Hochdruck

Stefan Grunwald von der Boys Bar auf der Alaunstraße hatte die Party schon abgesagt, als die Stadt es sich jetzt anders überlegt hat. Nun hängt er am Telefon, holt Bands und Getränke wieder ran. Eva Grau vom „Blondes“ auf der Louisenstraße hat den Bands hingegen erst gar nicht abgesagt. Sie hatten gemeinsam bis zuletzt gehofft – und wurden belohnt. „Die Erleichterung war auch bei den Bands enorm“, sagt Grau. „Einer der Musiker hatte sich ein Jahr vorbereitet.“ Adam&Band stehen am Sonntagabend ab 18.30 Uhr erstmals auf einer großen Bühne. Nun ist das Team dabei, die stornierten Bestellungen ranzuholen.

Das Programm: Die Aktionen sind zahlreich wie nie, finden alle statt?

Der Wille ist da: Das BRN-Programmheft ist so dick wie nie. Doch nicht alles wurde genehmigt. Trotzdem wird die BRN ihrem Namen wieder gerecht: Neben reichlich Nahrhaftem in fester und flüssiger Form sowie Musik auf etlichen Bühnen – von Schlager über Rock bis hin zu Blasmusik – gibt es Kreatives und zahlreiche Aktionen für Kinder. So ist der bekannte „Amselhof“ auf der Böhmischen Straße 29 bis 31 in diesem Jahr nach anfänglichen Schwierigkeiten dabei. Das Bewohner-Projekt war zunächst teilweise abgelehnt worden. Neben Spielen gibt es im Amselhof auch die auf der BRN sonst so seltene Möglichkeit, sich zu erleichtern. Weitere WCs befinden sich auf der Katharinen-, Louisenstraße sowie an der Ecke Seifhennersdorfer/Görlitzer Straße und auf dem Martin-Luther-Platz.

Die mögliche Lösung: Anwohner und Gastronomen organisieren Inseln

Auf dem Martin-Luther-Platz funktioniert es seit Langem, auch anderswo sind die sogenannten Insellösungen gewünscht. Das Prinzip: Ein Veranstalter übernimmt die Verantwortung für einen Straßenzug, einen Platz oder einen Hof. Er vermittelt und organisiert. Seit 2014 belohnt die Schwafelrunde das mit einer Prämie von bis zu 100 Euro. Im Hofquartier zwischen Bautzner und Böhmischer Straße bringen sich die Anwohner so erstmals ein. In Zusammenarbeit mit dem Verein Kultur Aktiv soll es dort tagsüber ein Programm für Kinder geben. Abends ist Entspannen zu ruhiger Musik angesagt. Für Atmosphäre sorgt eine Lichtinstallation an der Rückseite des Rewe-Parkhauses auf der Bautzner Straße. Auf der Talstraße hat sich hingegen 2017 erstmals niemand gefunden.

Die Zukunft: Bekommt die BRN doch einen Gesamt-Veranstalter?

Es ist die Frage, die früher oder später immer auftritt, wenn es um die BRN geht:

Warum gibt es keinen Gesamtveranstalter? Die Stadt wünscht es sich, alle anderen Feste haben bereits jemanden, der Verantwortung übernimmt. Bei der BRN gab es mehrfach Veranstalter. Jeder hat bisher wieder aufgegeben. Trotzdem soll in einer Studie nun untersucht werden, was eine solche Organisation für das Fest bedeuten würde. In dem Gutachten, das während der diesjährigen BRN von einem Görlitzer Professor und seinen Studenten erstellt wird, sollen aber auch andere Möglichkeiten geprüft werden, damit die Abläufe besser klappen. Das wünscht sich auch Schwafelrunden-Mitbegründer Magnus Hecht. Er schreibt an einer BRN-Konzeption. Außerdem hat er eine Arbeitsgemeinschaft vorgeschlagen, an der sich auch Verwaltungsmitarbeiter beteiligen. Schmidt-Lamontain hat seine Bereitschaft signalisiert – wenn er mit dem Wälzen der Anträge fertig ist.

