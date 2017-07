Bunte Pracht und flotte Tänze Dicht gedrängt schauten Hunderte Zuschauer am Sonntagnachmittag rings um den Sportplatz in Kreba-Neudorf auf den Beginn der Laufbahn. Denn von dort passierte etwas.

Das Finale der Festübung © Rolf Ullmann

Kreba-Neudorf. Dicht gedrängt schauten Hunderte erwartungsvolle Zuschauer am Sonntagnachmittag hinter den Barrieren rings um den Sportplatz in Kreba-Neudorf auf den Beginn der Laufbahn. Denn von dort aus werden sich die Teilnehmerinnen an der traditionellen Sportfestübung in Bewegung setzen.

Seit nunmehr 70 Jahren zieht das bunte Geschehen während des Sommer-Sport- und Parkfestes seine Besucher in den Bann.

Einen ausführlichen Artikel lesen Sie in der SZ-Montagsausgabe. Eine Bildergalerie finden Sie hier:

zur Startseite