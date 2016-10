Bunte Kunst für triste Wand Ferienkinder verschönern eine Mauer in der Gutenbergstraße in Potschappel – mit Profi-Hilfe aus Dresden.

Bunt statt Grau: Eine Betonwand in Potschappel wurde von Ferienkindern gestaltet. © Karl-Ludwig Oberthür

Potschappel wird in dieser Woche ein Stück bunter. Schon seit Dienstag gestalten Ferienkinder eine Wand an der Gutenbergstraße in der Nähe der Fußgängerbrücke zur Porzelline mit bunten Motiven. „Wir wollen Potschappel ein wenig verschönern“, sagt Beate Sommer vom Vorstand des Vereins Mundwerk. Dieser hat das Projekt initiiert. „So können die Kinder in den Ferien aktiv sein. Und wir wollen deren Fähigkeiten herauskitzeln.“

Zum Wochenbeginn wurde die Wand mit gelber Farbe grundiert. Die 15 teilnehmenden Kinder im Alter zwischen 7 und 15 Jahren konnten sich frei überlegen, welche Motive sie auf die Wand bringen wollen. Angeleitet wurden sie dabei von erfahrenen Graffiti-Sprayern aus dem Dresdner Jugendzentrum Spike. Die Stadt Freital hat die Wand zur Verfügung gestellt und außerdem einen Zuschuss für das Projekt gezahlt. Finanzielle Unterstützung kam außerdem von der Emmaus-Stiftung.

Am Freitag um 15 Uhr soll das kleine Kunstwerk dann offiziell fertig sein und öffentlich präsentiert werden.

