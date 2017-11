Bunte Kacheln zum Tanzjubiläum Stepptänzer aus der ganzen Welt gestalten eine Wand an der Sachsenarena. Die Idee stammt aus Übersee.

Michael Wendt, Präsident des Tanzverbandes IDO, zeigt die Kacheln, die Stepptänzer anlässlich der Weltmeisterschaft gestaltet haben. © Sebastian Schultz

Riesa. Die Super Enduro-WM und die Sumo-Weltmeisterschaft haben bereits ihre Denkmäler. Da war es wohl an der Zeit, dass auch die Tanzwochen in irgendeiner Form vor der Sachsenarena verewigt werden. Statt Skulpturen sind es diesmal bunte Fliesen, die ab sofort den Eingang vor der Veranstaltungshalle zieren. Die Idee dazu sei in den Vereinigten Staaten entstanden, erzählt IDO-Präsident Michael Wendt. „Es war bei einer Tanzveranstaltung in Providence, Rhode Island. Da gab es eine Unterführung voller solcher Kacheln. Als wir das gesehen haben, dachten wir, das wäre doch eine tolle Idee für das Tanzjubiläum in Riesa.“ Die bunten Mitbringsel aus den USA sollen auch ein kleines Dankeschön an Riesa für 20 Jahre Stepptanz sein.

Gesagt, getan: Mittlerweile hängt vor der Eingangstür eine Tafel mit achtmal 18 Kacheln. An die teilnehmenden Stepptänzer hatte der Veranstalter als Vorgabe lediglich die Größe der Fliesen geschickt. Nachdem die elf Zentimeter langen und breiten Kacheln bemalt waren, wurden sie noch gebrannt. „Sonst wäre die Farbe beim ersten Regenguss verlaufen“, sagt Wendt. In der Gestaltung waren die Jugendlichen völlig frei. „Da sind einige witzige Ideen bei rausgekommen“, freut sich Wendt. „Beispielsweise haben einige Tänzer die Form der Steppsohle auf den Kacheln verewigt.“

Ein anderes kombiniert ganz simpel die Buchstaben USA und TAP – „Tap“ ist das englische Wort fürs Steppen. Hier und da wird auch an den kürzlich verstorbenen Ehrenpräsidenten der IDO Bill Fowler erinnert. Neben den Tänzern aus der Ukraine und Kanada waren vor allem die Vertreter aus den Vereinigten Staaten engagiert dabei. Viele Kacheln sind in Blau, Rot und Weiß gestaltet oder zeigen gleich die US-Flagge. „Aktuell sind mir noch etwas viele amerikanische dabei“, sagt IDO-Präsident Michael Wendt und runzelt kritisch die Stirn. Da müsse man möglicherweise noch mal neu arrangieren, schließlich sind während der Tanzwochen insgesamt mehr als 30 Nationen vertreten.

Die meisten sind allerdings erst Anfang der Woche angereist. Sicher werden noch einige Kunstwerke aus Singapur oder Mexiko hinzukommen und das Bild etwas abwechslungsreicher gestalten, vermutet der IDO-Präsident. Ohnehin seien die jetzigen 144 Kacheln erst der Anfang. Demnächst soll noch eine zweite Tafel angebracht und mit Kacheln bestückt werden.

Während dem Stepptanz nun also ein kleines Denkmal vor der Arena gesetzt ist, geht es drinnen um die ersten Medaillen: Am Mittwoch finden ab 17.30 Uhr in den sechs Kategorien die Finalrunden bei den Kindern statt. Am Donnerstag folgen dann die Vorrunden der Frauen sowie die ersten Productions und das Viertel- und Halbfinale bei den Formationen.

Tageskarten gibt es für 10 Uhr an der Tageskasse in der Sachsenarena. Für 25 Euro kann auch ein Kombiticket erworben werden, das für die gesamte Tanzwoche gültig ist.

