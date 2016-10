Bunte Hunde und Weihnachtsengel

Die Waren und Muster auf den Ständen der Kreativmarktteilnehmer boten jeweils interessante und farbenfrohe Bilder. © Bernd Gärtner

Beim Kreativmarkt in Löbau gab es am Wochenende einiges zum Sehen, Staunen und Ausprobieren. In der Messehalle präsentierten die Aussteller ihre Angebote, die sich an alle richteten, die gerne selbst dekorieren und kreativ handwerklich tätig sind. (szo)

Eine Bildergalerie finden Sie hier:

