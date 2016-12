Bunte Häuser sind am Markt tabu Die Stadträte haben das Sanierungsgebiet aufgehoben. Einige Pflichten für Grundstückseigentümer bleiben.

Eine rote oder dunkelgrüne Fassade wird es auch künftig auf dem Markt nicht geben. Die Gestaltungssatzung, die 1992 mit dem Sanierungsgebiet „Stadtkern“ festgelegt wurde, gilt weiter – auch wenn die Stadträte das Sanierungsgebiet in der vergangenen Woche aufgehoben haben.

„Mit der Gestaltungssatzung soll das Erreichte für die Zukunft gesichert, die vor mehr als 20 Jahren festgelegten Ziele, erhalten werden“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. Das betrifft zum Beispiel die Farbgestaltung, den Erhalt von Gaupen, Treppenanlagen, Balkonen oder Erkern. Die Fenster sollen Sprossen haben. Außerdem dürfen keine Beleuchtungskörper an die Gebäude am Markt angebracht werden. Ebenso gibt es Vorschriften für das Anbringen von Namensschildern, Briefkasten- und Rufanlagen. „Halterungen für Blumenkästen sind aus Schmiedeisen herzustellen und im Einklang mit der garten- und landschaftsgestalterischen Konzeption für den Markt in den Fenstern im ersten Obergeschoss anzubringen“, heißt es unter anderem in der Satzung. Diese ist auf der Homepage der Stadt einzusehen. Sie kann ihr Veto einlegen, wenn gegen diese Satzung verstoßen wird.

Mit der Aufhebung des Sanierungsgebietes werden die noch nicht gezahlten Ausgleichbeträge schriftlich per Bescheid eingefordert. Das wird im nächsten Jahr der Fall sein. Wegen der Aufwertung der öffentlichen Bereiche im Sanierungsgebiet müssen die Grundstückseigentümer zwischen 49 Cent und 2,37 Euro pro Quadratmeter zahlen. Fast 100 Grundstückseigentümer nutzen die Möglichkeit, ihren Betrag schon vorfristig zu begleichen.

Mit der Aufhebung verbunden ist die Löschung des Sanierungsvermerks für alle Grundstücke aus dem Grundbuch, die im Sanierungsgebiet liegen. Der Bürgermeister wurde beauftragt, den entsprechenden Antrag zu stellen. Den Grundstückseigentümern entstehen dafür keine Kosten. Darüber informierte der Bürgermeister auf Anfrage von Stadtrat Peter Fischer (Freie Wähler).

„Wenn ein Sanierungsgebiet ausgewiesen wird, hat das für die Grundstückseigentümer eine große Tragweite im Sinne des klassischen Baugesetzes. Es geht darum, die Historie zu erhalten“, so der Bauamtsleiter. Mit dem Eintrag des Sanierungsvermerkes ins Grundbuch habe die Stadt immer die Hand auf dem Grundstück, falls dieses veräußert oder belastet werden soll. Ist dass der Fall, braucht der Grundstückseigentümer eine sanierungsrechtliche Genehmigung von der Stadt. Die überprüft, ob das Vorhaben dem Sanierungsziel entspricht.

Im Jahr 1992 fasste der Stadtrat den Beschluss, ein Sanierungsgebiet zu eröffnen. In dieser Zeit sind 8,5 Millionen Euro in das Gebiet, das den Markt und dessen hintere Bereiche bis zur Leisniger Straße und zur Pestalozzistraße umfasst, geflossen. Im Jahr 2002 kam die Karl-Marx-Straße dazu und Mitte 2012 wurde die Friedhofskapelle aus dem Sanierungsgebiet herausgelöst.

Mit dem Geld wurden unter anderem der Markt, die Bibliothek mit Stadtinformation, das Rathaus mit Nebengebäude und ein Teil des Blockinnenbereichs an der Karl-Marx-Straße in Ordnung gebracht. Auch private Grundstückseigentümer profitierten von der Förderung.

