Bunte Häuser-Satzung im Stadtrat Noch in diesem Jahr soll die Entscheidung über die Gestaltungssatzung von Langebrück fallen.

Das sogenannte „Blauen Haus“ im Langebrücker Unterdorf war der Auslöser um die Debatte über das Ortsbild. Jetzt entscheidet der Dresdner Stadtrat endgültig über eine Abschaffung der Gestaltungssatzung. © Thorsten Eckert

Als hätte es die emotionalen Diskussionen vorneweg nie gegeben. Ganz unaufgeregt nannte der Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) das amtliche Endergebnis des Bürgerentscheids in Langebrück vom 24. September. Danach haben 52,1 Prozent der Wähler mit Nein und 47,9 Prozent mit Ja gestimmt und es eine Wahlbeteiligung von etwas über 83 Prozent gegeben hat. „Damit hat sich die Mehrheit dafür entschieden, die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung in Langebrück abzuschaffen“, sagte Christian Hartmann.

Wenige Minuten später fassten die Ortschaftsräte den wegweisenden Beschluss: Der Langebrücker Ortschaftsrat empfiehlt dem Stadtrat, die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung in Langebrück abzuschaffen. Allerdings fiel die Entscheidung nicht einstimmig. Zwei Ortschaftsräte enthielten sich der Stimme. „Jetzt sollte das Votum der Langebrücker schnell umgesetzt werden. Ich denke, das kann noch auf der Dezembersitzung des Stadtrates erfolgen“, sagte Hartmann. „Die Stadträte sind frei in ihrer Entscheidung. Ich rechne aber damit, dass sie dem Willen der Mehrheit der Langebrücker folgen.“

War es eine andere Frage?

Zwischenzeitlich kam eine Diskussion über die Fragestellung unter den Ortschaftsräten auf. Ulrike Sawallisch (CDU) erklärte, mehrere Langebrücker hätten sie angesprochen. „Sie glauben, dass die Frage die vorher im Heideboten abgedruckt war, sich von der Formulierung auf den Stimmzetteln unterschieden hat.“ Auch an Jürgen Schmelzer (Die Linke) hätten sich Bürger mit ähnlichen Aussagen gewandt. Christian Hartmann räume ein, dass die Formulierung nicht ganz einfach gewesen ist, dass aber unterschiedliche Texte im Heideboten und auf den Stimmzetteln abgedruckt wurden, sei ausgeschlossen. „Wir haben das mehrfach vorher geprüft.“ Folgt der Stadtrat dem Votum der Langebrücker, dann gelten im Ort wie in den meisten anderen Ortsteilen nur noch das allgemeine Baurecht und die Vorschriften des Denkmalschutzes.

In Langebrück werden Veränderungen im Ortsbild seit Jahren heftig diskutiert. So bildete sich eine Bürgerinitiative, als bekannt wurde, dass an der Lessingstraße ein großes Firmengebäude entstehen soll. Schließlich kam es zu einem Kompromiss: Die Halle fiel kleiner aus, als ursprünglich vorgesehen. Vor drei Jahren entzündete sich ein weiterer Streit um das sogenannte Blaue Haus, einem mit kräftigem Farbton gestrichenen Gebäude. Doch das missfiel einigen Langebrückern offenbar. Sie teilten ihren Unmut den zuständigen Ämtern mit. Danach wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen die Gestaltungssatzung angeschoben. Das wollte der Geschasste nicht auf sich sitzen lassen. Befürworter des blauen Hauses zogen daraufhin mit dem Fotoapparat los und lichteten Beispiele weiterer vermeintlicher Verstöße auf. Die Stadt griff in einigen Fällen durch. Sie ließ mehrere Häuser umstreichen. Grundlage für das Vorgehen der Verwaltung bildete die Langebrücker Gestaltungssatzung. Sie ist in der Stadt Dresden eine Besonderheit. Sie wurde vom einstigen Langebrücker Gemeinderat verabschiedet und bei der Eingemeindung des Ortes 1999 in geltendes Stadtrecht überführt. Sie enthält zum Teil strengere Regelungen als im restlichen Stadtgebiet. Jetzt wird sie höchstwahrscheinlich aufgehoben.

