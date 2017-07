Bunte Hände gegen den Krebs Mit einer Aktion beim Kirnitzschtalfest wurden Spenden für einen guten Zweck gesammelt.

Das Team der Felsenmühle hat sich hinter dem gestalteten Laken versammelt, links Mühlenbesitzer Randolf Ulbricht, rechts Katrin Raabe von Kati’s Lädchen, unten Petra Sinkwitz von der Mal- und Keramikstube und mit der Spendendose Sarah Raabe. © Foto: privat

Wie viele Handabdrücke es nun genau sind, hat Katrin Raabe noch gar nicht nachgezählt. So wichtig ist das auch nicht, entscheidend sind andere Zahlen: 150 Euro sind während des Kirnitzschtalfests am Wochenende bei der Benefizaktion zugunsten krebskranker Kinder zusammengekommen, welche die Inhaberin des Sebnitzer Bastelgeschäfts „Kati’s Lädchen“ gemeinsam mit der Keramik- und Malstube Sinkwitz und dem Gasthaus Felsenmühle im Kirnitzschtal auf die Beine gestellt hat.

An der Felsenmühle, die eine Station der Schnitzeljagd anlässlich des 20. Kirnitzschtalfests war, konnten die Besucher mit Farbe ihren Handabdruck auf einem weißen Laken hinterlassen, wenn sie im Gegenzug eine kleine Spende für den Verein Sonnenstrahl dalassen. Der Dresdner Verein kümmert sich um an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien. Die Sebnitzerin Katrin Raabe ist bereits seit vielen Jahren Mitglied des gemeinnützigen Vereins, der die Betroffenen während der akuten Krankheitsphase sowie in der Zeit danach betreut. Die Erlöse der Spendenaktion während des Kirnitzschtalfests sollen der Bautzener Elterngruppe zugute kommen.

Bei den 150 Euro wird es nicht bleiben. Der Inhaber der Felsenmühle, Randolf Ulbricht, legt noch 250 Euro obendrauf, sodass sich die Bautzener Elterngruppe auf insgesamt 400 Euro freuen kann. Das Geld soll Anfang August übergeben werden.

