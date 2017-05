Bunte Fensterbilder für den Rietschener Bahnhof Verlassene Gebäude müssen nicht trist verfallen. Das beweist eine kreative Idee der Daubitzer Grundschule.

Mit Pinseln und Abtönfarbe haben die Grundschüler aus Daubitz und Ilowa Fenster gestaltet, die ein lebensfroher Farbtupfer in Rietschen sein sollen. © jens trenkler

Dass man mit geschickten Händen und reichlich Ideen den zuweilen grauen Alltag verschönern kann, bewiesen in der vergangenen Woche die Schüler der Gerhart-Hauptmann-Grundschule in Daubitz. Sie haben ihre Grundschule kurzerhand in eine große Malwerkstatt verwandelt und dort Fensterbilder für den Rietschener Bahnhof gemalt. Die junge Kunst soll das in die Jahre gekommene Gebäude aufwerten und die Ankunft in der Gemeinde schöner machen.

So simpel die Idee auch ist, so sehr verwundert es, dass sie in der Region nicht schon öfter umgesetzt worden ist. Verlassene und triste Bauten gibt es in Ostsachsen genug. Und gerade verlassene Bahnhöfe geben mitunter ein graues Bild ab. Das haben sich wohl auch die Lehrer und Schüler in Daubitz gedacht, ehe sie im Rahmen einer Projektwoche eifrig den Farbpinsel geschwungen haben. Bereits kurz nach der Frühstückspause ist die Turnhalle der Daubitzer Bildungseinrichtung am vergangenen Freitag ein riesiger Kunstsaal gewesen. Auf dem Boden lagen reichlich zwei Quadratmeter große Platten, welche zu diesem Zeitpunkt bereits ihre erste Farbgebung erhalten hatten. Falls doch mal ein Farbspritzer daneben geht, hatten sich die Kinder eigens in alte Kleidung gehüllt. Sicher ist schließlich sicher.

An der gemeinsamen Malaktion haben sich auch die polnischen Partnerschüler beteiligt. Die Viertklässler aus Ilowa und Daubitz malten mit viel Fingerspitzengefühl Bäume, Eisenbahnzüge und ganze Landschaften. Wie Schulleiterin Marlies Brehmer erklärte, ist der vergangene Freitag der Abschlusstag einer interessanten Projektwoche gewesen. „Wir haben heute hier gleich zwei Projektgruppen. Neben den jungen Künstlern in der Turnhalle sind wenige Schritte entfernt weitere Schüler mit einem Musik-Englisch Projekt beschäftigt“, so die Schulleiterin.

Gesund und fit durch das Jahr lautet die große Überschrift der diesjährigen Projektwoche an der Grundschule. Die insgesamt 133 Mädchen und Jungen wollte man in dieser doch kurzen Zeit für eine gesündere Ernährung und die dringend benötigte Bewegung sensibilisieren. Zudem konnten sich die Schüler im Rahmen der Aktion mit dem Thema Erste Hilfe beschäftigen und erste Erfahrungen sammeln. In der Turnhalle sind die kleinen Kunstwerke am Ende des Tages fast fertiggestellt gewesen. Nach einer Trocknungszeit sollen die entstandenen Bilder noch mit einem schützenden Klarlack überzogen werden und spätestens Mitte Juni das Bahnhofsgebäude in Rietschen verschönern.

Neben der Malaktion, deren Ergebnis in Rietschen noch lange Zeit sichtbar sein wird, war ein weiterer Höhepunkt der Projektwoche an der Gerhart-Hauptmann-Grundschule das vom Elternrat organisierte Schulfest am Donnerstag. Hier konnten Schüler, Eltern und Freunde einen abwechslungsreichen Nachmittag auf dem Schulgelände erleben und gemeinsam ins Gespräch kommen.

