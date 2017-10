Bunte Farben gegen die Sucht Mit Kunst und Kultur geht die Stadt gegen Drogen vor. Davor sollen nicht nur Jugendliche bewahrt werden.

Bis diesen Freitag arbeiten Graffiti-Künstler an dem neuen Wandbild am Elbepark. © René Meinig

Alkohol, Heroin, Glücksspiel, Tabletten, Crystal und Nikotin – Pinocchio ist von vielen Gefahren umgeben. Seine lange Nase reicht über ein meterlanges Wandbild, das bis zu diesem Freitag an der Skateanlage am Elbepark entsteht. An der Nasenspitze ist das glimmende Ende einer Zigarette zu sehen. Dazu ein Spruch: „Na klar komm ich klar“.

Das Bild ist Teil im Programm des Dresdner Kulturjahres gegen die Sucht. Mit 100 000 Euro fördert die Stadtverwaltung zusammen mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung einzelne Kunst- und Kulturprojekte, die zur Prävention beitragen. 16 Projekte wurden ausgesucht. 23 Bewerber hatte es gegeben.

Das Wandbild am Elbepark haben Jugendliche aus Pieschen zusammen mit Graffiti-Künstlern entwickelt. Seit Juli wurde daran gearbeitet. Am Dienstag haben die Sprayarbeiten begonnen. Die 16- bis 19-Jährigen sollten sich mit dem Thema beschäftigen und ihre Gedanken kreativ umsetzen. Pinocchio als der neugierige, teils tapsige und naive Junge passte gut zur Situation vieler junger Menschen im Rausch der Verführungen. Später soll das Wandbild als Postkarte und im Heft von Dresden Contemporary Art erscheinen. „So erreichen wir auch andere Schichten und Erwachsene“, sagt Andrej Krabbe von der Agentur Subdesign. Die hat das Graffiti-Projekt betreut. Sucht, Drogen und vor allem Crystal seien schon lange nicht mehr nur ein Problem von Jugendlichen, sagt er.

Das sehen auch die Initiatoren vom Kulturjahr gegen die Sucht so. Bei der Auswahl der Projekte haben sie bewusst auf eine breite Vielfalt der Genre und Zielgruppen geachtet, sagt Koordinatorin Josefa Hose. Theater, Ausstellungen und verschiedene Performances stehen im Programm.

