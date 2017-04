Bunte Eier in Rohne Die armen Bauern hatten in den Schleifer Dörfern keine Zeit für österliche Kunstwerke. Die heutige Generation lebt das auf dem Njepilahof nach.

In Rohne konnten die Besucher zuschauen, wie Ostereier bemalt werden. © Jost Schmidtchen

Rohne. Seit 2007 wird auf dem Njepilahof Rohne das Ostereiermalen in der Gemeinschaft wieder gepflegt. Das Brauchtum erfuhr damit keine Wiederauferstehung, aber eine Belebung, die daran erinnern soll, getreu dem Motto des Vereins Njepilahof Rohne, das da lautet „Kak to jo bylo – Wie es einst war“.

Das erinnert, dass einst zu Karfreitag selbst in armen Bauernhäusern Ostereier bemalt wurden. Das österliche Handwerk war gefordert, bis zu 60 Ostereier waren von jeder Familie zu bemalen. Vor allem für die Patenkinder. Die ersten drei Ostereier für die kleinsten Paten waren roh und sie wurden nach Ostern den Hennen ins Nest zum Ausbrüten gelegt. Da hatten die Familien der Patenkinder gleich Nachwuchs für den Hühnerstall.

Heute sind die Eier entweder gekocht oder ausgeblasen. Die gekochten bekommen in der Regel die Patenkinder der Ostereierverzierer und die ausgeblasenen gehen beim Verkauf in alle Himmelsrichtungen. Jedes Patenkind bekommt bis heute traditionell drei Ostereier, das hat eine Bedeutung. Die alten Bauern im Kirchspiel Schleife waren christlich geprägt und die Ostereier sollten die kirchliche Dreifaltigkeit wiedergeben: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Natürlich gibt es in den Dörfern des Schleifer Kirchspiels bis heute viele Familien, in denen das Brauchtum nun auch auf künstlerische Art weitergereicht wird. So ergänzt sich Kunst mit Einfachheit.

Auf dem Njepilahof dominierte am Palmwochenende natürlich die Einfachheit. Spaß und Freude hat es allen bereitet, die dabei waren, natürlich zuallererst den Jüngsten. Der Besucheransturm war groß, es gab Bauernkuchen und Bauernstullen, und der „Njepilahofverein e.V.“ stellte sogar die Eier, die Farben, die Federn und alles weitere Zubehör zur Verfügung.

zur Startseite