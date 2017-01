Bunte Demo schneeweiß Rund 70 Zittauer haben am Mittwoch in Zittau für Vielfalt und Toleranz demonstriert. Auch ein Pegida-Anhänger ist mitgelaufen.

Am Mittwochabend demonstrierte ein Bündnis, das im politischen Spektrum zwischen links-alternativ und bürgerlicher Mitte zu verorten ist. Wegen des starken Schneefalls ein Härtetest für die Teilnehmer. © thomas eichler

Vielfalt ist unsere Stärke, so das Motto des Aktionstages am Mittwoch. Organisiert von einem breiten Bündnis aus unterschiedlichen Vereinen, Initiativen und politischen Gruppierungen, die „für eine offene Gesellschaft, für die Vielfalt und ein friedliches Miteinander ohne Hass und Hetze einstehen“. Studenten und andere junge Menschen trafen sich am Abend auf dem Markt, um gegen „Ausgrenzung, gegen eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, ein Zeichen für Toleranz und Respekt, für ein menschliches Miteinander“ zu setzen.

Im Vorfeld der Demonstration erklärte Karin Kayser von der Hillerschen Villa in einer Gesprächsrunde im Internationalen Hochschulinstitut (IHI), weshalb sie den Aktionstag zum jetzigen Zeitpunkt für notwendig hält. „Es gibt Entwicklungen in der Gesellschaft, die ich nicht mehr mittragen kann, deshalb sollten wir wieder einmal Gesicht zeigen“, so die Mitorganisatorin.

In der Gesprächsrunde wurde allerdings auch deutlich, dass sich zumindest die in der Runde anwesenden Studenten in der Stadt wohlfühlen. „Die meisten Zittauer sind sehr freundlich zu uns“, sagte ein Student aus Marokko. Er saß neben einer Nepalesin, einer Niedersächsin und einer Bayerin. Im Laufe der Diskussion wurde deutlich, dass der persönliche Austausch mit politisch Andersdenkenden kaum stattfindet. Die Polarisierung in der politischen Auseinandersetzung um die Flüchtlingspolitik führe wohl dazu, dass alle in „ihrer Blase“, also unter sich blieben, so eine Studentin.

Gegen 17.30 Uhr trafen sich nach Polizeiangaben rund 70 Personen auf dem Markt. Mit dabei: Die Stadträte Jens Hentschel-Thöricht (Linke) und Matthias Böhm (Grüne) sowie Zittaus Stadtsprecher und Emil-Vereinsvorsitzender Kai Grebasch.

Das Vermummungsverbot, das Demonstranten untersagt, ihr Gesicht zu verdecken, konnte an diesem Abend aufgrund der Temperaturen nicht durchgesetzt werden. Dunkelheit, eisige Kälte und kräftiger Schneefall machten es fast unmöglich auf dem Markt das Bild einer bunten Demonstration zu zaubern, wie es sich die Organisatoren vermutlich gewünscht hätten. Ein orangefarbenes Transparent mit der Aufschrift: „Nur die Liebe zählt“, gelbes Tuch mit der Botschaft „Kein Mensch ist illegal“ und einige Luftballons bildeten die einzigen Farbtupfer in der abendlichen Szenerie des fast menschenleeren Stadtzentrums.

Steve Philips, ein Student vom IHI ergriff gegen 18 Uhr das Megafon und begrüßte die frierenden Teilnehmer. Er erinnerte an die Buttersäure- und die Farbbeutel-Attacken gegen Emil, Wächterhaus, Hillersche Villa und kritisierte die Verschärfung der Tonlage in der Gesellschaft durch Hasskommentare und Pöbeleien. Nach der Ansprache und einer kurzen Belehrung setzte sich der Demonstrationszug in Begleitung von drei Polizeibeamten und mehreren Einsatzfahrzeugen in Richtung Innere Weberstraße in Bewegung.

Ein älterer Mann entrollte eine Pegida-Fahne und schloss sich dem Tross an. Die Demonstranten begrüßten den ungeladenen Gast mit Sprechchören, wie „Hau ab, hau ab“ oder „Nazis und Rassistenpack, wir haben euch zum Kotzen satt“. Einige Hundert Meter lief der einsame Gegner mit, bis er abdrehte. „Ein ehemaliges Mitglied der CDU-Ortsgruppe“, sagte ein Demonstrant, der den Mann wohl kannte.

Von der Inneren Oybiner Straße zog der Tross auf den Stadtring, wo sich eine lange Schlange von Fahrzeugen bildete. Aus dem Fenster eines Wohnhauses schrie ein Bewohner auf die Straße: „Abschaum!“ Mit diesem Brüller erschöpfte sich dann auch das Konfliktpotenzial. Der Abend blieb friedlich. Auf Höhe des Fraunhofer-Instituts bogen die immer noch trillerpfeifenden Demonstranten vom Stadtring in Richtung Breite- und Amalienstraße ein.

Die Demo der Schneemänner und -frauen endete gegen 18.30 Uhr auf der Neustadt. „Zu einer Zeit, in der die Bürgersteige in Zittau längst hochgeklappt sind“, frotzelte ein Teilnehmer.



